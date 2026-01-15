Reduceri la energie și căldură

Un studiu realizat pentru organizația caritabilă arată că aproximativ o treime (33%) dintre persoanele de peste 65 de ani din Marea Britanie consumă mai puțină energie electrică în această iarnă pentru a face față cheltuielilor, în timp ce 35% au declarat că reduc încălzirea pentru acest scop.

„Nu e loc de complacere când vine vorba de reducerea sărăciei în rândul populației în vârstă, în creștere”, subliniază Age UK.

Organizația avertizează că până la două milioane de pensionari ar putea trăi în sărăcie în următorii ani.

Pensionarii renunță la dușuri și mese

Studiul arată că 15% dintre persoanele în vârstă afirmă că vor face băi sau dușuri mai rar, iar 5% declară că vor sări peste mese pentru a se descurca financiar.

Campania „O criză ascunsă dezvăluită” a Age UK îndeamnă persoanele în vârstă să verifice dacă au dreptul la sprijin financiar suplimentar.

„Ca țară, trebuie să facem mult mai mult pentru a combate sărăcia în rândul persoanelor în vârstă, o problemă socială care, ne temem, se va agrava pe măsură ce populația noastră îmbătrânește, dacă nu se schimbă ceva și în curând”, a declarat Caroline Abrahams, directoarea Age UK.

Organizația subliniază că multe persoane în vârstă ratează sprijinul financiar pur și simplu pentru că presupun că nu se califică sau consideră procesul de aplicare prea complicat.

„Pentru orice persoană în vârstă care încearcă să trăiască cu un venit mic la pensie, fiecare liră contează și chiar și o mică suplimentare săptămânală ar putea face o diferență concretă”, a adăugat Caroline Abrahams.

Organizația menționează că pensionarii ar trebui să contacteze furnizorul de energie cât mai curând dacă se tem că nu pot plăti facturile. Regulile Ofgem cer furnizorilor să colaboreze cu clienții pentru a stabili un plan de plată accesibil.

Studiul a fost realizat de societatea de asigurări Yonder, pe un eșantion de peste 2.600 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani și peste 6.200 de persoane între 18 și 64 de ani, în lunile octombrie și noiembrie.

Persoanele care fac economii au spus care sunt și cele 16 lucruri pe care nu le mai cumpără niciodată, pentru cei care vor să reducă cheltuielile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE