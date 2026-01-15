Evită cheltuielile inutile și produsele ieftine

Persoanele care vor să facă economii au învățat să distingă între nevoi reale și cheltuieli inutile.

Unii aleg să nu mai cumpere niciodată produse ieftine, care se strică rapid: „Fără cumpărături de vechituri, fără haine ieftine, fără fleacuri. Economisesc pentru lucruri frumoase despre care știu că vor rezista și pot fi reparate. Nu am multe «lucruri», dar lucrurile pe care le am au rezistat și vor rezista și vor arăta în continuare bine.”, a scris o utilizatoare a rețelei.

Alții au renunțat la a plăti pentru haine noi.

„Aș spune că 95% din garderoba mea este la mâna a doua. Îmi place să cumpăr haine la mâna a doua și să găsesc piese unice. Este mai ieftin și, de asemenea, mai ecologic să cumperi la mâna a doua!”

Și în țara noastră este vizibilă această tendință: vânzările de produse la mâna a doua s-au dublat în ultimii cinci ani, ajungând aproape de 1 miliard de lei.

Această mentalitate se aplică și la mobilier și decorațiuni.

„Am cumpărat majoritatea mobilei și decorațiunilor din noua noastră casă de la second-hand. Am economisit mii de dolari. Am piese de înaltă calitate care vor rezista zeci de ani. Și nimic nu «se demodează», pentru că, tehnic vorbind, totul este deja demodat!”, povestește altcineva.

„Orice mobilă nouă este un gunoi. Toate sunt fabricate din pastă de lemn presată”, adaugă altcineva.

Există însă și lucruri pe care nu ar trebui să le cumperi dintr-un second-hand.

În aceeași categorie intră și produsele de unică folosință, pe care frugalii le evită prin reutilizare sau prin achiziții durabile.

„Un număr imens de produse de unică folosință pot fi evitate fie prin reutilizarea articolelor existente, fie prin investiția ceva mai mare într-o versiune lavabilă/reutilizabilă a acelui lucru. Încerc să aplic această mentalitate în tot ceea ce este posibil în casă și la serviciu.”, spune o altă persoană care face economii.

Economii în alimentație, îngrijire și divertisment

Oamenii atenți la cheltuieli renunță la livrările de mâncare și la ieșirile la cinema.

„Nici măcar nu voi mai face comandă de pizza din cauza taxei de livrare pe care o adaugă și care nici măcar nu merge la șofer.”, spune un bărbat care nu mai comandă mâncare acasă.

Alții spun că nu mai cumpără de la benzinărie niciun produs, „în afară de carburant”.

De asemenea, frugalii preferă să facă singuri anumite activități costisitoare, cum ar fi vopsirea părului sau epilarea.

„Îmi fac singură balayage de un an. Maxim 100 de dolari să-mi coafez părul de câteva ori pe an, față de 250-300 de dolari pe ședință dacă îl fac profesional. YouTube, Instagram și TikTok sunt pline de resurse minunate.”, spune o femeie.

„De asemenea, mă epilez singură cu ceară. Din nou, aceste lucruri se adună semnificativ în timp.”, adaugă aceasta.

La capitolul divertisment, mersul la cinema nu mai este o prioritate.

„Mergeam des la filme. Acum n-am mai fost de 6 ani. E scump și nu mă deranjează să aștept. Am o configurație grozavă acasă, televizor de gaming de 65” cu sunet surround, pot să pun pauză oricând vreau.”, precizează un alt utilizator.

Tehnologie, abonamente și stil de viață sustenabil

Cumpărătorii frugali evită telefoanele noi-nouțe și abonamentele automate: „Chiar și la un an de la lansare este o ofertă bună. Mi-am luat S25-ul în stare excelentă, recondiționat, la jumătate din prețul unui model nou.”, susține un bărbat.

„Nu am niciun serviciu de abonament care se reînnoiește automat. Dacă mă abonez la un serviciu de streaming precum Netflix, îl anulez imediat, astfel încât să nu fie facturat luna următoare. Nu vreau niciodată să plătesc pentru un serviciu de streaming pe care nu îl folosesc.”, adaugă altă persoană.

Alte alegeri pentru cei care vor să reducă cheltuielile presupun renunțarea la șervețele de unică folosință, pregătirea proprie a condimentelor și dressingurilor pentru salată, și evitarea cumpărăturilor de plăcere.

„Am batiste de pânză pentru uz zilnic. Nu mi se mai «crăpă» nasul după o răceală.”

„Îmi prepar propriile amestecuri de condimente și dressinguri pentru salată. Gătesc aproape exclusiv de la zero.”, spune o altă persoană.

Alți oamenii au spus că fac economii alegând să facă singuri felicitări pentru anumite ocazii: „Sunt scumpe și e la fel de ușor să faci una sau să reciclezi una pe care ai primit-o. Dacă ofer un cadou personal, pur și simplu fac o etichetă frumoasă cu un mesaj în loc de o felicitare.”

De asemenea, persoanele care vor să facă economii „nu fac cumpărături ca activitate”.

„Nu «merg la cumpărături». Merg doar să cumpăr lucruri de care am nevoie sau pe care am decis să le vreau și merg cu o listă.”, a scris o femeie.

Adoptarea unui stil de viață frugal nu înseamnă sacrificii majore, ci prioritizarea achizițiilor durabile și conștiente. Economiile rezultate permit cumpărarea unor produse de calitate, reduc risipa și cresc satisfacția pe termen lung.