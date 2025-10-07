Sumele totale depășesc 30 de miliarde de dolari

Cercetarea, realizată de proiectul Costs of War din cadrul Watson School of International and Public Affairs, adună toate datele publice despre livrările de armament, echipamente și finanțare acordate Israelului în timpul administrațiilor Biden și Trump.

Un al doilea raport al aceluiași proiect estimează că Washingtonul a cheltuit încă 10 miliarde de dolari în ultimii doi ani pentru operațiuni de securitate și sprijin militar în Orientul Mijlociu.

Casa Albă a pasat justificările la Pentagon

Studiile se bazează pe surse deschise și documente transmise Congresului american, fiind considerate unele dintre cele mai detaliate analize privind asistența militară acordată Israelului și costurile implicării directe a SUA în regiune.

Potrivit Associated Press, Departamentul de Stat nu a oferit încă un comentariu oficial cu privire la cifrele publicate. Casa Albă a redirecționat întrebările către Pentagon, care gestionează doar o parte din acest ajutor.

Rapoartele apar în timp ce Trump cere încetarea războiului din Gaza

Publicarea rapoartelor coincide cu o nouă fază a negocierilor de pace. Președintele Donald Trump a cerut în ultimele săptămâni încetarea războiului și a prezentat un plan de pace sprijinit de Washington.

Între timp, Israelul și Hamas au început discuții indirecte în Egipt, după ce gruparea palestiniană a acceptat unele dintre condițiile propuse de SUA, elemente pe care și partea israeliană a spus că le susține.

Un sprijin militar constant, dar și o presiune tot mai mare pentru pace

Ajutorul militar american pentru Israel nu este un element nou, dar cifrele din ultimii doi ani arată o creștere semnificativă a implicării directe. Rapoartele Brown University nu includ doar arme și muniție, ci și sprijin logistic, transport și finanțare pentru reînnoirea stocurilor de armament folosite în Gaza. Și chiar dacă Trump e sub hipnoza lui Netanyahu, un sondaj recent New York Times/Siena a scos la iveală faptul că sprijinul pentru Israel în Statele Unite se erodează semnificativ, iar majoritatea americanilor (51%) se opun acum ajutorului economic sau militar suplimentar pentru statul evreu, în timp ce doar 39% rămân favorabili.

Publicația Associated Press notează că aceste analize oferă „una dintre cele mai complete imagini” asupra costurilor reale ale războiului și ale sprijinului american pentru Israel, în contextul presiunilor internaționale tot mai mari pentru o oprire a conflictului.

