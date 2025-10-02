Fractura generațională și partizană

Republicanii încă simpatizează mai mult cu Israelul decât cu palestinienii, în proporție de 64% față de 9%. Dar aceste cifre indică o scădere a sprijinului cu 12 puncte procentuale față de 2023, când 76% erau de partea Israelului, potrivit New York Times.

Aproximativ o treime dintre republicani au spus că armata israeliană nu ia măsuri suficiente pentru a preveni moartea civililor.

Mason Northrup, 29 de ani, un susținător al lui Trump din St. Louis, a declarat că susține armata israeliană, dar că ar dori ca președintele să reducă implicarea americană în conflict.

„Trebuie să se retragă puțin, pentru că israelienii sunt capabili de lucruri destul de nebunești”, a spus Northrup despre Trump. „Ar trebui să-i lăsăm să-și ducă propriul război.”

Doi copii , baieti, speriati se rin de mana, langa ei un soldat cu arma
copii palestinieni, reținuți de soldați cu arme în plină stradă și forțați să spună unde e tatăl lor. Foto: Captură video
În rândul tinerilor sub 30 de ani, opoziția față de sprijinul pentru Tel Aviv atinge 68%. Minoritățile afro-americane (65%) și hispanice (63%) împărtășesc această poziție. Pentru prima dată din 1998, mai mulți americani declară simpatie pentru palestinieni (35%) decât pentru Israel (34%).

În rândul democraților, diferența este și mai mare: 54% în favoarea Palestinei, doar 13% cu Israelul. În plus, șase din zece americani cer încetarea ofensivei militare din Gaza, chiar și fără distrugerea Hamas sau eliberarea ostaticilor.

Contraofensiva mediatică a Israelului

În fața acestui scenariu, Israelul contraatacă printr-o strategie ce combină presiuni politice, controlul mass-media și noi forme de propagandă digitală. Conform Inside Over, guvernul Netanyahu a încheiat un contract de 6 milioane de dolari cu firma americană Clock Tower X pentru a produce conținut pro-Israel destinat în special Generației Z.

Obiectivul declarat este de a obține cel puțin 50 de milioane de impresii lunare pe TikTok, Instagram, YouTube și podcast-uri. Strategia include videoclipuri virale, campanii SEO și chiar încercări de a „antrena” modele de inteligență artificială precum ChatGPT să ofere răspunsuri mai favorabile Israelului.

Tancurile, vehiculele blindate și mașinile militare aparținând armatei israeliene se retrag din centrul Fâșiei Gaza, pe 17 aprilie 2024. Foto: Hepta

Bătălia pentru TikTok și legăturile cu armata israeliană

În timp ce popularitatea Israelului scade în sondaje, o miză și mai mare se joacă în jurul TikTok, platforma cea mai utilizată de GenZ. Premierul Netanyahu și-a exprimat entuziasmul pentru posibila achiziție a TikTok de către un consorțiu condus de Larry Ellison, fondatorul Oracle și cunoscut pentru legăturile sale strânse cu armata israeliană.

Riscul unui nou mccarthism algoritmic

Analiza Inside Over avertizează asupra riscului unui nou mccarthism algoritmic, în care cenzura și ingineria algoritmilor ar deveni instrumente pentru corectarea artificială a unei opinii publice care, în mod spontan, se orientează în direcția opusă.

Întrebarea este dacă aceste operațiuni de inginerie informațională vor reuși să răstoarne o realitate care pare deja consolidată. Miza este supraviețuirea consensului politic în Statele Unite, aliatul fără de care Israelul riscă să piardă nu doar legitimitate, ci și capacitate militară și economică.

