Întâlnirea are loc în contextul unui nou plan de pace propus de președintele american. Donald Trump a exercitat presiuni asupra negociatorilor, îndemnându-i să avanseze „foarte repede” și menționând „discuții foarte pozitive (…) din weekend cu Hamas”.

Planul de pace american pentru războiul din Gaza

Planul american, anunțat pe 29 septembrie, prevede mai multe etape:

Un armistițiu

Eliberarea în 72 de ore a celor 47 de ostatici încă deținuți în Gaza

Retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza

Dezarmarea Hamas.

Trump dorește ca prima fază – eliberarea ostaticilor – să fie finalizată în această săptămână. El a avertizat Hamas că „nu va tolera nicio întârziere” în aplicarea planului.

Pozițiile părților implicate

Hamas a declarat că dorește să pună capăt războiului din Gaza și să „înceapă imediat procesul de schimb” de ostatici și prizonieri cu Israelul.

Organizația cere ca Israelul să suspende toate operațiunile militare în Gaza și să se retragă din orașul Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține planul lui Trump, dar insistă că armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte a Fâșiei Gaza.

Preşedintele american a asigurat sâmbătă că Israelul a acceptat o primă „linie de retragere” la o distanţă de 1,5 până la 3,5 km în interiorul teritoriului palestinian.

El a jurat din nou să dezarmeze Hamas, fie în cadrul planului, fie prin propriile mijloace militare.

Planul de pace propus de Trump are 21 de puncte și reprezintă o încercare de a rezolva conflictul din Fâșia Gaza. Rămâne de văzut cum va răspunde Hamas la această inițiativă și care vor fi implicațiile regionale ale acestui demers diplomatic.

Obstacole în calea păcii

Un punct de divergență major este dezarmarea Hamas.

Planul american exclude orice rol al Hamas „în guvernarea Gazei” și prevede exilul combatanților săi. Hamas nu a menționat această chestiune în răspunsul său la plan.

În ciuda negocierilor, atacurile continuă. Armata israeliană a ucis aproape 60 de persoane sâmbătă și 20 duminică în Gaza, potrivit Apărării Civile.

Bilanțul conflictului din Gaza

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a dus la moartea a 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili. Din cele 251 de persoane răpite atunci, 47 sunt încă ostatici în Gaza, dintre care 25 au murit, conform armatei israeliene.

Ofensiva israeliană de răspuns a provocat moartea a cel puțin 67.139 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății controlat de Hamas, considerate fiabile de ONU.

ONU a declarat starea de foamete într-o parte a Gazei, supusă unui blocaj strict de către Israel. Anchetatorii ONU acuză Israelul de genocid în teritoriul palestinian, acuzații respinse de autoritățile israeliene.

