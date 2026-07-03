Avertismentul a fost transmis președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, un aliat al președintelui american Donald Trump. Rusia ia în calcul să testeze „reacția” NATO și să-i forțeze pe partenerii occidentali să suspende ajutorul acordat Ucrainei.

Posibile scenarii și obiectivele Kremlinului

Potrivit surselor citate de Onet, scenariile potențiale de provocare ar putea include atacuri cu drone împotriva infrastructurii critice, cum ar fi centralele electrice, sau simularea unui atac aerian masiv pentru a determina Polonia să își activeze apărarea aeriană.

Cel mai extrem scenariu ar putea consta într-un „atac hibrid” în zona de frontieră, implicând posibil și trupe belaruse. Acest atac ar putea fi prezentat de Rusia drept o „pătrundere accidentală” pe teritoriul Poloniei, cauzată de o defecțiune a sistemului GPS, sau drept o „presupusă misiune de salvare” pentru recuperarea unui elicopter avariat.

Rusia ar miza pe faptul că, în loc să deschidă focul asupra soldaților ruși sau belaruși într-o asemenea situație, Polonia ar negocia cu ea sau cu Belarusul sub presiunile administrației Trump. Din perspectiva Kremlinului, un scenariu în care trupele sale s-ar retrage din Polonia în urma unor negocieri, și nu ca rezultat al unei intervenții militare, ar reprezenta „o victorie” pentru Rusia.

Încetarea sprijinului occidental pentru Ucraina ar putea constitui chiar principala cerință a Rusiei în schimbul retragerii din Polonia.

Serviciile aliaților sunt la curent cu planurile Moscovei

O sursă apropiată președintelui Karol Nawrocki a declarat că Statele Unite „informează în mod sistematic Polonia despre noi și noi planuri rusești privind un atac convențional asupra flancului estic al NATO, din care Polonia nu este deloc exclusă”.

O altă sursă, ambasadorul unei țări din NATO, a confirmat că o provocare într-unul dintre statele baltice și/sau în Polonia reprezintă un risc serios. Același lucru a fost confirmat și de o a treia sursă, anonimă, din cadrul Ministerului polonez al Apărării.

O a patra sursă, un reprezentant al cercurilor de securitate baltice, a confirmat pentru The Telegraph că astfel de planuri sunt discutate la Moscova. Potrivit acestei surse, Moscova ia în considerare și opțiunea de a susține că provocarea a fost organizată de Ucraina.

Orice atac terestru lansat de Rusia ar putea proveni fie din exclava sa Kaliningrad, situată la nord de Polonia, unde sunt desfășurate arme nucleare, fie din Belarus, la est.

În cel mai nefavorabil scenariu pentru NATO, obiectivul Rusiei ar fi subminarea suveranității Poloniei, inducerea ideii că NATO este un „tigru de hârtie” și forțarea încetării sprijinului occidental pentru Ucraina – toate acestea fără declanșarea unui război convențional.

Aliații dau asigurări că Rusia va primi un răspuns pe măsură în cazul unui atac

Un oficial de rang înalt din Ministerul polonez al Apărării a subliniat pentru Onet că Polonia a desfășurat deja exerciții militare menite să transmită regimul de la Moscova că răspunsul NATO ar fi devastator în cazul unui atac.

Potrivit The Telegraph, un exercițiu naval desfășurat recent în Letonia, în care infanteria marină a Statelor Unite a avut un rol central, a fost conceput pentru a reaminti Rusiei că orice atac asupra flancului estic al NATO ar reprezenta, în fapt, un atac asupra militarilor americani.

Șeful Forțelor Aeriene Germane, Holger Neumann, a declarat luna trecută pentru The Telegraph că Germania va apăra „fiecare centimetru” din NATO, inclusiv Polonia, dacă va fi obligată să acționeze în scop defensiv.

Într-un raport publicat recent, Ministerul olandez al Apărării avertizează că Rusia ar putea lansa o campanie militară „limitată” împotriva unui stat membru NATO la doar un an după încheierea războiului din Ucraina.

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