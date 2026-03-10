Potrivit Axios, această cerere este prima încercare a administrației SUA de a ține în frâu Israelul de la declanșarea operațiunii militare comune „Epic Fury”, pe 28 februarie.

Atacurile asupra unor depozite de petrol au acoperit Teheranul – un oraș cu 10 milioane de locuitori – cu un fum negru toxic și ploi acide, punând în pericol sănătatea oamenilor, mulți dintre ei contestatari ai regimului din țara lor.

În aceste condiții, cererea a fost adresată atât la nivel politic, cât și Statului Major al Armatei de Apărare a Israelului. Informația provine de la un oficial israelian.

Acesta spune că administrația Trump a invocat trei motive: punerea în pericol a sănătății oamenilor, intenția de a colabora în sectorul petrolier cu noua conducere de la Teheran, după modelul venezuelean, și riscul unor represalii puternice asupra infrastructurii energetice a țărilor din Golf.

Garda Revoluționară din Iran și armata iraniană au atacat deja instalații energetice din Golf, dar atacurile respective nu au provocat pagube semnificative sau ireversibile. Îngrijorarea SUA este că o nouă rundă de atacuri asupra infrastructurii petroliere iraniene ar putea crește riscul unor represalii puternice.

O altă sursă a declarat pentru Axios că președintele american Donald Trump consideră atacurile asupra instalațiilor energetice și petroliere ale Iranului ca pe o „opțiune apocaliptică”, adică o opțiune care ar trebui păstrată doar dacă Iranul ar ataca masiv instalațiile petroliere din Golf.

Senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai vocali susținători ai războiului împotriva regimului teocratic din Iran, a criticat, de asemenea, atacurile aeriene efectuate de israelieni asupra unor depozite de combustibil din și de lângă Teheran.

„Vă rugăm să fiți precauți în ceea ce privește țintele pe care le selectați. Scopul nostru este să eliberăm poporul iranian într-un mod care să nu le împiedice șansa de a începe o viață nouă și mai bună atunci când acest regim se va prăbuși. Economia petrolieră a Iranului va fi esențială pentru acest demers”, a transmis senatorul Graham într-un mesaj publicat pe contul său de X.

