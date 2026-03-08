Atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene

Aceste lovituri aeriene, primele care vizează infrastructura energetică a Iranului de la începutul conflictului pe 28 februarie 2026, marchează un moment de cotitură semnificativ, cu potențiale implicații asupra prețurilor globale ale petrolului.

Atacurile au vizat, de asemenea, provincia Alborz, unde depozitul de petrol Shahran a fost cuprins de flăcări. Potrivit unui raport al The Telegraph, oficiali ai administrației Trump au discutat posibilitatea ocupării insulei Kharg, un terminal strategic responsabil pentru aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, o acțiune care ar duce conflictul la un nou nivel prin trecerea de la bombardamente aeriene la o invazie terestră.

Impactul atacurilor depozitelor de petrol asupra Teheranului

Orașul cu 10 milioane de locuitori a fost puternic afectat de atacurile aeriene, care au provocat explozii masive.

Martorii au descris scene apocaliptice: „Bombardamentul din această noapte asupra Teheranului este apocaliptic”, a declarat un locuitor. „Din fiecare colț al orașului se ridică o lumină, iar tot orașul este roșu. Toate rezervoarele de stocare a petrolului din Teheran au fost lovite”, a spus altul.

Imaginile surprinse arată fum dens acoperind cerul capitalei, în timp ce flăcări uriașe ieșeau din mai multe locații. Locuitorii s-au confruntat cu explozii neașteptate ale conductelor de gaz din zonele rezidențiale, care au transformat străzile orașului în adevărate infernuri.

incendiu de dimensiuni vaste care domină fundalul, cu flăcări luminoase în nuanțe de portocaliu și galben ce pulsează printre nori denși de fum negru și cenușiu. Întreaga scenă este marcată de un contrast extrem între strălucirea focului și siluetele negre din prim-plan, unde se disting contururile câtorva copaci desfrunziți în partea stângă și o structură joasă, întunecată, cu aspectul unui punct de control sau al unei porți în centru, Teheran, 8 martie 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

La depozitul de petrol Fardis din Alborz, atacurile au provocat moartea a șase persoane și rănirea altor 21, potrivit viceguvernatorului provinciei.

Ploaie toxică și aer poluat în Teheran

Organizația pentru protecția mediului din Iran a avertizat populația să rămână în case, din cauza poluării severe cauzate de substanțele toxice eliberate în atmosferă.

Semnale de alarmă au fost trase și de Semiluna Roșie, care a anunțat apariția unei ploi acide ce poate provoca arsuri chimice pe piele și leziuni grave ale plămânilor. Locuitorii au raportat un miros puternic de monoxid de carbon, dioxid de sulf și hidrocarburi aromatice precum benzen, naftalină și xilen, toate fiind compuși cancerigeni.

Potrivit companiei de control al calității aerului din Teheran, instabilitatea atmosferică ar putea contribui la dispersarea poluanților, însă condițiile se vor îmbunătăți complet doar după stingerea incendiilor.

Această fotografie prezintă două persoane care stau pe un teren accidentat, acoperit cu roci și dărâmături, pe un fundal dominat de nori groși și denși de fum gri închis și negru care acoperă aproape întregul cer. Persoana din stânga, orientată parțial spre dreapta, poartă un acoperământ negru pe cap, o mască de protecție albă și o jachetă albă cu umeri și mâneci roșii peste haine negre. Persoana din dreapta este surprinsă din spate, purtând o jachetă similară, albă cu roșu și cu glugă, și un acoperământ negru pe cap. În plan secund, sub stratul masiv de fum, se disting contururile neclare ale unor structuri sau vehicule îndepărtate și vegetație rară, lipsită de frunze, Teheran, 8 martie 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Cel puțin 33 de oameni au murit într-o singură zi

Loviturile aeriene din Teheran au venit după opt zile de bombardamente intense care au vizat clădiri guvernamentale, spitale, facilități sportive și zone rezidențiale. Conform agenției de știri Human Rights Activists News Agency (Hrana) din SUA, cel puțin 33 de civili au murit în atacurile de vineri.

De la începutul războiului, au fost raportate 1.205 decese civile, inclusiv 194 de copii. Alte 9.669 de unități civile, printre care 7.943 de locuințe și 1.617 proprietăți comerciale, au fost avariate, conform datelor furnizate de Semiluna Roșie din Iran.

Răspunsul Iranului

Ca urmare a intensificării atacurilor, Iranul a anunțat o schimbare în strategia sa de ripostă.

„De acum înainte, Iranul nu se va limita doar la ținte militare și facilități afiliate Americii și regimului sionist din regiune”, a declarat o sursă pentru agenția de știri de stat.

„Banca de ținte a Iranului a fost fundamental actualizată și include active esențiale și interese vitale ale Americii și ale regimului sionist din întreaga regiune”, a mai transmis sursa, care a vorbit sub protecția anonimatului.

