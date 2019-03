Fiul lui Osama bin Lande ar fi stabilit într-o zonă din apropierea graniței dintre Afganistan și Pakistan.

În ultimii ani, Hamza Bin Laden a publicat mai multe mesaje audio și video prin care își îndemna adepții să atace Statele Unite și aliații acestora occidentali, pentru a răzbuna uciderea tatălui său, relatează BBC.

În 2011, trupele speciale ale Statelor Unite l-au ucis pe Osama Bin Laden într-o locuință din Abbottabad, Pakistan. Liderul rețelei al-Qaida a fost considerat vinovat pentru atacurile din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite, soldate cu moartea a 3.000 de oameni.

Mama lui Osama bin Laden vorbește prima dată despre fiul său. Femeia susține că liderul al-Qaida a fost spălat pe creier

Hamza Bin Laden ar avea aproape 30 de ani și în urmă cu doi ani a fost plasat de Statele Unite pe lista teroriștilor internaționali.

Oficialii Departamentului de Stat susțin că Hamza Bin Laden s-a căsătorit cu fiica lui Mohammed Atta, teroristul care a deturnat una dintre cele patru aeronave folosite pentru a comite atentatul asupra Turnurilor Gemene din New York.

În scrisorile lui Osama bin Laden care au fost descoperite în ascunzătoarea sa, Hamza este descris ca fiul său preferat care îl va succede la conducerea rețelei al-Qaida.

Află cine este singurul român care i-a luat interviu Osama bin Laden.

Sursă foto: Twitter

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ

— Rewards for Justice (@Rewards4Justice) February 28, 2019