Departamentul de Stat a stabilit recompense de la până la 10 milioane de dolari și a spus că cei care ar furniza informațiile ar putea deveni eligibili pentru „relocare”.

„Acești indivizi comandă și conduc diverse elemente ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, care planifică, organizează și execută terorismul în întreaga lume”, se arată într-un mesaj publicat pe X.

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Printre oficialii despre care SUA solicită informații în vederea capturării se numără, pe lângă Mojtba Khamenei:

Ministrul Informațiilor și Securității, Esmail Khatib;

Adjunctul șefului Statului Major, Ali Asghar Hejazi;

Generalul-maior Yahya Rahim Safavi;

Generalul de brigadă Eskandar Momeni;

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Ali Larijani.

Ali Larijani, considerat drept cel mai influent oficial din regimul de la Teheran, a participat vineri la Ziua Al Quds din Teheran și a postat fotografii de la marșul organizat în semn de sfidare a Statelor Unite și a Israelului.

Șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Republicii Islamice Iran, Ali Larijani, l-a amenințat în repetate rânduri pe președintele american Donald Trump, cel mai recent transmițându-i „să fie atent să nu dispară”.

