Kellogg, trimisul special pentru Ucraina al președintelui american Donald Trump, a sosit la Kiev pentru o vizită oficială pe 11 septembrie.

Keith Kellogg: Ucraina pare lider mondial în tehnologia de apărare, un argument pentru a fi membră a UE

„Ucraina pare acum să fie un lider mondial în tehnologia de apărare. Este, în sine, un argument destul de bun pentru a o face membră a Uniunii Europene”, a spus el.

Tehnologia dronelor a schimbat natura războiului, a subliniat Kellogg. Comparând progresele Ucrainei în dezvoltarea dronelor cu cele ale SUA, el a spus că Statele Unite sunt „mult în urmă”.

„Cred că noi, în Statele Unite, suntem în urmă… Cred că multe națiuni sunt în urmă, iar meritul ucrainenilor este că au înțeles acest lucru și au devenit lideri mondiali. Timpul se scurge”, a continuat trimisul SUA.

Keith Kellogg a adăugat că este important ca SUA să colaboreze cu Ucraina pentru schimb de tehnologie în domeniul dronelor.

De când a început războiul Rusia-Ucraina, în 2022, Kievul și-a extins producția de drone în toate domeniile – aer, uscat și mare – cu planuri de a fabrica 30.000 de drone cu rază lungă de acțiune în 2025.

Ucraina a semnat un acord cu americanii pentru coproducția a sute de mii de drone în acest an

În iulie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a ajuns la un acord cu Trump privind vânzarea de drone ucrainene către SUA. Zelenski a estimat valoarea potențială a contractului între 10 și 30 de miliarde de dolari.

Ucraina a semnat, de asemenea, un acord important cu compania americană Swift Beat pentru coproducția a sute de mii de drone în acest an.

Kellogg a comentat și evoluția invaziei pe scară largă a Rusiei, afirmând că modestele câștiguri teritoriale ale Moscovei în estul Ucrainei sunt departe de o victorie pe câmpul de luptă.

„Rusia, de fapt, pierde acest război. Acum, ei pot spune că avansează în Donbas și în Donețk. Dar dacă iei în considerare un avans măsurat în metri, nu în mile, atunci, bine, asta e un succes. Dar costurile pe care le suportă sunt enorme. Și nu cred că oamenii își dau seama cu adevărat de asta”, a spus el.

Rusia depinde excesiv de sprijinul Chinei, a adăugat Kellogg, descriind Rusia drept „partenerul minor în alianța lor”.

„Cred că dacă China și-ar întrerupe sprijinul pentru Rusia astăzi, războiul s-ar încheia mâine”, a estimat el.

Keith Kellogg a vizitat anterior Kievul pe 24 august, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, când s-au împlinit 34 de ani de la proclamare.

Generalul în retragere este unul dintre principalii consilieri ai lui Donald Trump în efortul de a negocia un acord de pace între Rusia și Ucraina și a fost în contact strâns cu oficiali de rang înalt de la Kiev.

Vorbind la conferința YES cu o zi înainte, Zelenski i-a atribuit lui Kellogg meritul de a fi ajutat la protejarea Kievului de atacurile aeriene rusești.

„De fiecare dată când sunteți aici, domnule general, putem dormi puțin mai liniștiți. Ne-am dori să călătoriți în toate orașele Ucrainei”, a spus Zelenski.

