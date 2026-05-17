SUA denunță o „amenințare în creștere” din partea Cubei

Dezvăluirile publicației americane Axios intervin într-un context de tensiuni puternice între cele două țări, în care oficialii comuniști de la Havana acuză administrația Trump că pregătește terenul politic pentru o „agresiune imperialistă” împotriva lor.



„Când ne gândim la acest tip de tehnologii atât de aproape de noi (…) este îngrijorător”, afirmă un oficial american de rang înalt, citat sub rezerva anonimatului.

Oficialul american denunță o „amenințare în creștere” din partea regimului din Cuba.



Potrivit lui, începând din 2023, Cuba a cumpărat 300 de drone de atac din Rusia și din Iran, iar acum caută să suplimenteze numărul lor.

Donald Trump avertizează că va prelua controlul asupra Cubei

Relațiile dintre cei doi inamici ideologici sunt deosebit de tensionate de la începutul acestui an, notează AFP.



Președintele american Donald Trump consideră că regimul comunist din Cuba, o insulă situată la 150 de kilometri de Florida, reprezintă o „amenințare extraordinară” pentru securitatea națională a Statelor Unite.



După capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie, Trump a amenințat de mai multe ori că va „prelua controlul” asupra Cubei și a sugerat trimiterea unui portavion.

SUA cresc presiunile asupra insulei comuniste

Pe lângă embargoul american impus în 1962, administrația Trump, care nu își ascunde dorința de a vedea o schimbare de regim la Havana, a impus o blocada petrolieră asupra insulei. În plus, a anunțat la începutul acestei luni o înăsprire a sancțiunilor contra Cubei.

Liderul cubanez Miguel Diaz-Canel a susținut la mijlocul lui aprilie că regimul său este „pregătit” să facă față unei „agresiuni militare americane”.

În acest context, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat joi la Havana pentru o întâlnire rară cu oficiali cubanezi de rang înalt.

Cubanezii se pregătesc de un „atac imperialist” după vizita directorului CIA

Conform CNN, apărarea civilă din Cuba a difuzat în ultimele zile un „ghid de familie” menit protejării populației în cazul unei „agresiuni militare”.

De asemenea, autorităţile cubaneze au început să elaboreze planuri de urgenţă pentru clădiri publice şi instituţii în eventualitatea unui „atac imperialist”.

În timpul întâlnirilor cu oficialii cubanezi, Ratcliffe ar fi acuzat Havana că găzduieşte instalaţii de spionaj ruseşti şi chineze şi că acţionează împotriva intereselor americane în regiune, spun oficiali americani citaţi de CNN.

La scurt timp după plecarea şefului CIA din Cuba, au apărut informaţii potrivit cărora procurorii federali americani analizează posibilitatea inculpării fostului lider cubanez Raul Castro pentru presupusul său rol în doborârea a două avioane ale organizaţiei cubano-americane Brothers to the Rescue în 1996.

Oficiali cubanezi au avertizat că o astfel de decizie ar duce la ruperea negocierilor cu SUA şi ar putea deschide calea unei intervenţii militare americane.

Presa de stat cubaneză a publicat imagini cu civili care primesc instruire militară, în cadrul strategiei de „război al întregii populaţii”, elaborată încă din perioada dictatorului Fidel Castro. Antrenamentele au loc cu armament sovietic învechit, inclusiv tunuri antiaeriene tractate de boi.

În paralel, situaţia economică de pe insulă continuă să se degradeze, Cuba devenind prima țară din lume care a rămas fără petrol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE