Declarațiile controversate ale unei activiste de extremă dreapta

În ultimele zile, au fost emise doar câteva vize temporare în scopuri medicale și umanitare, fără a se specifica numărul exact. Anterior, SUA acordaseră peste 3.800 de vize de tip B1/B2 titularilor de documente de călătorie eliberate de Autoritatea Palestiniană, conform datelor oficiale.

Suspendarea a fost anunțată după ce Laura Loomer, o activistă de extremă dreapta, a afirmat pe rețelele sociale că „refugiați” palestinieni au intrat recent în SUA.

Aceste declarații au provocat reacții din partea unor politicieni republicani.

Reprezentantul Chip Roy din Texas a anunțat că va investiga situația, în timp ce Randy Fine din Florida a calificat-o drept „risc pentru securitatea națională”.

Războiul din Gaza

Gaza se confruntă cu consecințele devastatoare ale războiului declanșat în octombrie 2023, când Hamas a atacat Israelul. Ofensiva israeliană ulterioară a provocat numeroase victime în rândul palestinienilor.

Atacul Hamas a dus la moartea a 1.200 de persoane și luarea a 251 de ostatici în Israel. În Gaza, oficialii locali din domeniul sănătății raportează peste 61.000 de victime palestiniene în urma operațiunilor militare israeliene.