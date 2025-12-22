„Ucraina rămâne pe deplin angajată în realizarea unei păci juste şi durabile. Prioritatea noastră comună este să oprim uciderile, să asigurăm securitatea garantată şi să creăm condiţii pentru redresarea, stabilitatea şi prosperitatea pe termen lung a Ucrainei”, au declarat Rustem Umerov, șeful ucrainean pentru securitate națională, și Steve Witkoff, emisarul special al SUA, într-o declarație comună, pe contul de X.

Delegațiile SUA și Ucrainei s-au întâlnit mai întâi cu consilierii europeni pentru securitate națională. Ulterior, a avut loc o reuniune separată între SUA și Ucraina.

În cadrul celei de-a doua întâlniri, s-a discutat planul de pace în 20 de puncte propus de președintele american Donald Trump și un cadru de garanții de securitate pentru Ucraina.

De asemenea, mai spun negociatorii, s-a acordat atenție calendarului și ordinii pașilor următori.

Declaraţia menţionează că Ucraina „apreciază foarte mult leadershipul şi sprijinul” SUA.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev a sosit în Florida pentru discuții cu partea americană și a declarat că discuțiile „decurgeau în mod constructiv”.

Aceste întâlniri fac parte dintr-o serie de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina.

