Peter a uitat despre cum a întâlnit-o pe Lisa, 54 de ani, prima oară. Nu-și mai amintește momentele în care se țineau de mână sau atunci când s-au sărutat pentru prima dată. De asemenea, nu mai știa nimic despre ziua nunții lor.

Cu toate astea, iubirea omului a rămas aceeași pentru femeie care i-a stat alături.

Astfel că, într-o sâmbătă seară de decembrie a anului trecut, în timp ce Peter şi Lisa se uitau la un serial cu scena unei nunți, îmbrățișați pe canapea, bărbatul s-a uitat la Lisa şi a întrebat-o cu un zâmbet imens pe chip dacă vrea să se căsătorească cu el.

Este sfâșietor. Ne-am făcut împreună noi amintiri, dar tot doare, pentru că mi-aș dori să îl întreb despre amintirile noastre. Vreau să îmi amintesc împreună cu el, dar Peter nu își mai amintește nimic acum, nu mai spun de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani. Lisa pentru CNN:

Cuplul este căsătorie de 12 ani și s-au cunoscut prima dată, în Harrisburg, Pennsylvania, ca vecini.

La acea vreme, ambii erau în alte căsnicii și erau ocupați cu creșterea copiilor, dar s-au împrietenit și au rămas apropiați până ce familia lui Peter s-a mutat în Connecticut.

După un an în care nu și-au vorbit, cei doi au reluat legătura după ce și-au spus că divorțează. Și-au dat întâlnire în Harrisburg, iar de atunci au devenit de nedespărțit și au rămas într-o relație de 8 ani la distanță, până când toți copiii lor au plecat la facultate.

La altar au ajuns în 2009, când Lisa s-a mutat în Connecticut, acolo unde era Peter.

Când boala își arată „colții”

După câțiva ani, Peter a început să se poarte diferit. Bărbatul a început să îşi uite cheile, apoi portofelul. Nu-şi amintea anumite cuvinte, ce sens aveau anumite expresii, iar uneori se chinuia să lege propoziţii.

Lisa a pus totul pe seama bătrâneții și a refuzat să accepte ideea că soțul ei ar putea avea Alzheimer.

Asta până când prietenii şi ceilalţi din familie au început să îşi dea seama și ei de schimbări.

„Oamenii care nu-l mai văzuseră de ceva vreme pe Peter au observat imediat că ceva nu era în regulă”, a spus Lisa.

Apoi, au mers la doctori, iar după teste profunde, Peter a fost diagnosticat cu boala Alzheimer pe 30 aprilie 2018.

„Nu am înţeles până nu am început să cercetez şi am realizat că acest lucru avea să aibă un impact profund asupra vieţii noastre”, a adăugat Lisa.

Amintiri de-o viață, dispărute

Boala și-a pus rapid amprenta în viaţa cuplului.

Pentru Peter, amintirile care trebuiau păstrate toată viața au dispărut rapid. Una dintre acele amintiri era chiar faptul că era însurat.

„Odată, când ne întorceam acasă, Peter îmi dădea indicații și apoi continua să spună lucruri de genul – „Acesta este drumul spre casa mea. Fă la dreapta” – de parcă aș fi fost un șofer și eu nu știam unde trăim. Când am ajuns acasă, el a fugit și mi-a deschis ușa și m-a dus în casa noastră. A fost adorabil, dar am tot așteptat ca el să se întoarcă în realitate, dar nu s-a întâmplat niciodată”, a spus Lisa.

Copiii din prima căsătorie a femeii i-au încurajat să-şi reînnoiască jurămintele de nuntă.

În ciuda unor ezitări, Lisa a cedat. A fost de acord și a recunoscut că „Peter a fost atât de fericit. În timpul jurămintelor, mi-a spus doar «Lisa, te iubesc». Şi de asta aveam nevoie”.

Lisa a descris relația lor ca o poveste furtunoasă de dragoste. Întrebată ce iubește cel mai mult la soțul ei, aceasta a izbucnit în plâns.

„Modul în care mă iubește. Este atât de bun și blând, flirtează și este atât de amuzant și romantic. Mereu a fost foarte pasional când a venit vorba de relația noastră. Când a venit vorba de mine”, a povestit Lisa.

