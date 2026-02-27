Potrivit armatei suedeze, nava rusă de spionaj Jigulevsk naviga în apele teritoriale suedeze în acel moment.

„Nava suedeză HMS Rapp, care se afla în zonă pentru a proteja și a supraveghea grupul aeronaval (al portavionului Charles de Gaulle – n.r.), s-a apropiat de nava rusă pentru a supraveghea tranzitul acesteia prin Oresund. Cu această ocazie, sistemele de la bordul navei suedeze au detectat o activitate a unui drone în apropiere și au activat contramăsuri pentru a perturba dispozitivul”, se arată într-un comunicat.

Bruierea unei drone înseamnă a perturba transmisia dintre aparat și operatorul său sau a-l priva de instrumentele sale de orientare folosind mijloace de război electronic, notează AFP.

Acest incident a avut loc miercuri, la aproximativ 13 kilometri de portavionul francez Charles de Gaulle, în strâmtoarea Oresund, în apropierea orașului Malmo, unde nava amiral a Franței făcea escală înainte de a participa la exerciții NATO.

„După analiza datelor tehnice, forțele armate pot stabili că este vorba despre o dronă care a efectuat un zbor neautorizat, ceea ce constituie o încălcare a regulamentului privind accesul pe teritoriul” suedez, se mai arată în comunicat.

Șefa Comandamentului pentru Operațiuni al armatei suedeze, Ewa Skoog Haslum, a afirmat că „acest tip de comportament nu este surprinzător din partea Rusiei, dar este un incident grav care subliniază importanța menținerii unei vigilențe constante”. Skoog Haslum a salutat faptul că armata suedeză „a acționat exemplar și profesionist”.

După neutralizarea dronei, nava de patrulare a marinei suedeze a escortat nava rusă de spionaj Jigulevsk în afara apelor teritoriale suedeze, care se află acum în Marea Baltică.

Potrivit unui raport publicat de Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului (ICCT), cu sediul în Olanda, serviciile secrete rusești au planificat și comis 151 de acte de sabotaj, subversiune și vandalism în Europa de la declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, pe 24 februarie 2022.

Îngrijorată că ar putea avea soarta Ucrainei, agresată militar de Rusia, Suedia a renunțat la neutralitate și a aderat la NATO împreună cu Finlanda.

O voluntară de 20 de ani a salvat viața unui bărbat căzut inconștient în Baia Mare: „Timpul s-a măsurat în bătăi de inimă"
Știri România 23:25
O voluntară de 20 de ani a salvat viața unui bărbat căzut inconștient în Baia Mare: „Timpul s-a măsurat în bătăi de inimă"
Expoziția care explică cum a ajuns Mihai Eminescu un superstar cultural. Pornește din punctul zero al iconografiei „poetului nepereche": faimoasa fotografie realizată în 1869, la Praga
Știri România 21:00
Expoziția care explică cum a ajuns Mihai Eminescu un superstar cultural. Pornește din punctul zero al iconografiei „poetului nepereche": faimoasa fotografie realizată în 1869, la Praga
Cine este omul din spatele vedetelor de televiziune. Marcel Radu și-a deschis propria agenție: „Am lucrat cu toate vedetele din România"
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Cine este omul din spatele vedetelor de televiziune. Marcel Radu și-a deschis propria agenție: „Am lucrat cu toate vedetele din România"
„Survivor România", 27 februarie 2026. În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă. „S-a trezit plângând"
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România", 27 februarie 2026. În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă. „S-a trezit plângând"
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare"
Politică 15:19
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare"
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 15:01
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
