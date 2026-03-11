Cum era strigată angajata de către șeful ei

Potrivit declarațiilor prezentate în fața tribunalului, Mick, directorul companiei, obișnuia să o strige „cartof” cu un accent irlandez exagerat „încontinuu”, relatează The Independent.

„M-am simțit ca și cum aș fi murit din cauza a 1.000 de tăieturi”, a mărturisit Bernadette despre comportamentul la care a fost supusă timp de șase luni, începând cu sfârșitul anului 2023.

Tribunalul a aflat că Mick făcuse anterior remarci legate de originea sa, dar comportamentul său s-a intensificat după ce un alt angajat, Marcus, s-a alăturat companiei. Bernadette a declarat că simțea „greață fizică” atunci când mergea la birou și că „se temea” să fie batjocorită de cei doi.

Femeia a mărturisit că se temea să le spună să înceteze

Deși le-a spus în repetate rânduri că nu găsește amuzant comportamentul lor, ea a mărturisit că se temea să le ceară să înceteze, deoarece Mick era „un personaj intimidant și imprevizibil”.

„Acest lucru mi-a distrus complet respectul și stima de sine”, a spus Bernadette în fața tribunalului.

„M-a făcut să mă simt mică, nesigură și extrem de anxioasă. M-a făcut să mă simt și rușinată”.

Judecătoarea Sophie Buckley a constatat că, deși Bernadette a încercat „să facă haz de necaz” și s-a referit la ea însăși ca și „cartof” în câteva ocazii, acest lucru a fost făcut doar pentru a diminua efectele comportamentului.

Ce despăgubiri a primit femeia

Documentele cazului au arătat că, în iulie 2024, femeia a fost nevoită să își ia concediu medical, după ce a suferit atacuri de panică și nu mai putea să mănânce sau să doarmă din cauza stresului provocat de situație.

„Dintr-un punct de vedere subiectiv, este evident că acest comportament a creat un mediu ostil, umilitor și jignitor pentru ea”, a concluzionat judecătoarea Buckley.

Tribunalul pentru conflicte de muncă din Leeds a admis parțial acuzațiile de hărțuire rasială și victimizare, dar a respins cererea privind discriminarea rasială.

Femeia a primit despăgubiri în valoare de 23.526 de lire sterline, din care 13.000 pentru „daune morale” și 6.104 pentru pierderi salariale, relatează The Independent.