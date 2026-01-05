Autoproclamatul „rege al tonului”, Kiyoshi Kimura, a cărui rețea de restaurante Sushi Zanmai a câștigat licitația, a achitat un preț-record de 2,8 milioane de euro pentru peștele prins în largul coastei de nord-est a Japoniei.

„Credeam că îl vom putea cumpăra puțin mai ieftin, dar prețul a crescut într-o clipă. Am fost surprins de preț. Sper ca, mâncând acest ton aducător de noroc, cât mai mulți oameni să se simtă revigorați”, a declarat Kimura după licitația care a avut loc înainte de răsărit, la piața de pește din Toyosu.

Suma de 510 milioane de yeni (aproximativ 2,8 milioane de euro) atinsă la această licitație de Anul Nou este cea mai mare de când au început să fie colectate date comparabile, în 1999.

Tuna fetches record $3.2 million at Tokyo New Year auction For more news, visit https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/Mff3fdhA07 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 5, 2026

Recordul anterior fusese stabilit în 2019, când un ton roșu de 278 de kilograme a fost vândut pentru 2,1 milioane de euro, după mutarea pieței din amplasamentul său tradițional din Tsukiji, în centrul orașului Tokyo, într-un complex mai modern.

Anul trecut, cel mai mare ofertant a plătit 1.250.000 de euro pentru un ton roșu de 276 de kilograme, în Japonia.

Photos show record-breaking $3.2M bluefin tuna sold at Tokyo’s first fish auction of 2026 https://t.co/kliQyHh9Pe pic.twitter.com/ll5Htzx5KA — The Independent (@Independent) January 5, 2026

În timpul pandemiei de COVID-19, tonul de Anul Nou a fost vândut la doar o fracțiune din prețurile obișnuite, în contextul în care restaurantele și-au redus activitatea.

Dave Gershman, reprezentant al ONG-ului Pew Charitable Trusts, a profitat de anunț pentru a sublinia că populația de ton roșu din Pacific își revine, după ce fusese „la un pas de colaps”.

Planul de refacere adoptat în 2017 „funcționează, iar dacă factorii de decizie vor lua noi măsuri în 2026, viitorul tonului roșu din Pacific va fi promițător”, a declarat acesta într-un comunicat de presă.

