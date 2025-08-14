Summitul Trump- Putin, o primă etapă înainte de a doua întâlnire

La acea întâlnire, pe lângă Trump și Putin, ar urma să participe și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și, posibil, unii lideri europeni.

Cu câteva ore înainte de plecarea spre întâlnirea cu Putin, Trump a spus că summitul din Alaska va fi „o întâlnire bună”, dar doar o etapă de pregătire pentru cea de-a doua discuție, pe care ar dori-o organizată cât mai curând posibil, eventual chiar în Alaska, „pentru că ar fi mai simplu”.

„A doua întâlnire este mai importantă”, a spus Trump, adăugând că se așteaptă ca aceasta să-l includă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și „posibil pe cineva din Europa”, pe lângă Trump și Putin.

Trump a precizat că această a doua întâlnire va avea loc doar dacă prima se va desfășura cu succes.

Întrebat dacă o discuție directă cu Putin ar putea fi văzută ca o „recompensă”, liderul american a respins ideea, susținând că „Putin ar vrea să ajungă la un acord” și că, fără intervenția sa, Rusia ar fi preluat controlul întregii Ucraine. „Eu sunt președinte, și nu se va pune cu mine”, a subliniat el.

Președintele american spune în premieră că lideri europeni ar putea fi invitați la discuții

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Este pentru prima dată când Trump sugerează că lideri europeni ar putea fi invitați la o astfel de întâlnire. El a reiterat că, dacă ar fi fost în funcție la începutul războiului, conflictul nu ar fi izbucnit, și a susținut în campania electorală că l-ar putea opri într-o singură zi.

După revenirea la Casa Albă, Trump l-a criticat pe Zelenski pentru că nu a încheiat o înțelegere cu Putin înaintea declanșării ostilităților.

Totuși, recent, tonul său față de liderul rus s-a schimbat, acuzându-l pe Putin de atacuri asupra civililor și avertizându-l cu „consecințe grave” dacă nu va opri războiul după discuțiile de vineri din Alaska.

Anterior, Trump a declarat că acordul de pace ar urma să includă „un schimb de teritorii” și că Zelenski „ar trebui să se pregătească să semneze ceva”. De fapt, nu ar fi vorba de un „schimb de teritorii”, ci de o cedare de teritorii din partea Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE