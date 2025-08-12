Întâlnirea Putin-Trump în Alaska

Declaraţia vine în contextul apropiatei întâlniri dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care stârneşte îngrijorări la Kiev.

Zelenski a subliniat importanța strategică a regiunii: „Nu ne vom retrage din Donbas”. El a avertizat că cedarea controlului către Moscova ar putea duce la o „viitoare ofensivă” împotriva Ucrainei.

Preşedintele ucrainean consideră întâlnirea dintre Putin şi Trump drept o „victorie” pentru Kremlin.

„În primul rând, el (n.red. – Vladimir Putin) va avea o întâlnire pe teritoriul american, ceea ce cred că este o victorie personală pentru el”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că acest summit a scos liderul rus din „izolare” şi a amânat posibile sancţiuni americane.

Situaţia pe front în Donbas

Zelenski a confirmat avansul unor „grupuri” de soldaţi ruşi pe aproximativ 10 kilometri în anumite zone ale frontului estic.

Cu toate acestea, el a dat asigurări că aceste unităţi vor fi „distruse”. „Unele au fost distruse, alţii au fost luaţi prizonieri. Îi vom găsi pe ceilalţi şi îi vom distruge în curând”, a afirmat preşedintele ucrainean.

Pregătiri pentru noi ofensive în Donbas

Recomandări Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”

Conform declaraţiilor lui Zelenski, Moscova pregăteşte „noi ofensive” în trei sectoare ale frontului: Zaporojie, Pokrovsk şi Novopavlivka.

Aceste informaţii subliniază tensiunea continuă din regiune şi importanţa strategică a Donbasului în conflictul dintre Ucraina şi Rusia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE