Întâlnirea Putin-Trump în Alaska
Declaraţia vine în contextul apropiatei întâlniri dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care stârneşte îngrijorări la Kiev.
Zelenski a subliniat importanța strategică a regiunii: „Nu ne vom retrage din Donbas”. El a avertizat că cedarea controlului către Moscova ar putea duce la o „viitoare ofensivă” împotriva Ucrainei.
Preşedintele ucrainean consideră întâlnirea dintre Putin şi Trump drept o „victorie” pentru Kremlin.
„În primul rând, el (n.red. – Vladimir Putin) va avea o întâlnire pe teritoriul american, ceea ce cred că este o victorie personală pentru el”, a declarat Zelenski.
El a adăugat că acest summit a scos liderul rus din „izolare” şi a amânat posibile sancţiuni americane.
Situaţia pe front în Donbas
Zelenski a confirmat avansul unor „grupuri” de soldaţi ruşi pe aproximativ 10 kilometri în anumite zone ale frontului estic.
Cu toate acestea, el a dat asigurări că aceste unităţi vor fi „distruse”. „Unele au fost distruse, alţii au fost luaţi prizonieri. Îi vom găsi pe ceilalţi şi îi vom distruge în curând”, a afirmat preşedintele ucrainean.
Pregătiri pentru noi ofensive în Donbas
Conform declaraţiilor lui Zelenski, Moscova pregăteşte „noi ofensive” în trei sectoare ale frontului: Zaporojie, Pokrovsk şi Novopavlivka.
Aceste informaţii subliniază tensiunea continuă din regiune şi importanţa strategică a Donbasului în conflictul dintre Ucraina şi Rusia.
