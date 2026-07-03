„Ne-am reunit la Ankara pentru a ne reafirma angajamentul de neclintit faţă de apărarea noastră colectivă în temeiul Articolului 5 al Tratatului de la Washington şi faţă de legătura transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva tuturor”, se menţionează în declaraţia summitului, programat pe 7 şi 8 iulie în capitala Turciei.

Declarația summitului arată că Trump a renunțat deocamdată la unele dintre amenințările sale

Trump a criticat în mod frecvent aliații din NATO pe motiv că nu ar cheltui suficient pentru apărare şi că se bazează prea mult pe Statele Unite pentru a proteja Europa.

După ce s-a declarat nemulțumit de faptul că aliații din NATO nu l-au susținut în războiul din Iran, Trump a pus la îndoială angajamentul SUA faţă de pactul de apărare reciprocă şi a amenințat cu scoaterea SUA din alianța occidentală de apărare.

Însă textul final al summitului de la Ankara, aprobat de ambasadorii tuturor celor 32 de state membre, inclusiv de Statele Unite, sugerează că preşedintele american este dispus să renunţe la aceste idei.

Ajutor de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina

De asemenea, statele membre NATO urmează să se angajeze să acorde 70 de miliarde de euro sub formă de asistenţă militară Ucrainei pentru anul 2026 şi „niveluri cel puţin echivalente” de sprijin în 2027, conform declaraţiei, care mai are nevoie de aprobarea finală a liderilor de stat.

Statele membre NATO sunt conștiente că Rusia reprezintă „o ameninţare pe termen lung” la adresa „securităţii şi stabilităţii euro-atlantice”. Prin urmare, membrii europeni din NATO şi Canada țin să își respecte angajamentul asumat la summitul de anul trecut de la Haga de a creşte cheltuielile de apărare.

„Aliaţii europeni şi Canada, în colaborare cu Statele Unite, îşi asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianţei. Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic”, se arată în text.

Sub presiunea preşedintelui american, cele 32 de ţări membre ale NATO s-au angajat anul trecut, în cadrul summitului de la Haga, să aloce până în 2035 cel puţin 5% din PIB pentru cheltuielile de securitate.

Iranul nu trebuie să aibă arme nucleare

Preşedintele american insistă, de asemenea, asupra faptului ca Europa să-şi asume rolul de lider în propria apărare, iar Pentagonul a luat deja măsuri pentru a-şi reduce angajamentele în Europa.

Potrivit Comandantuui Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus G. Grynkewich, aliații europeni din NATO au umplut în mare măsură golurile lăsate de Statele Unite în planurile de apărare ale Alianței.

Aliaţii din NATO „reiterează” totodată în declarație faptul că „Iranul nu trebuie să deţină niciodată o armă nucleară şi solicită Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz”, o prevedere pe placul lui Donald Trump.