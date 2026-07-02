„În doar câteva săptămâni, aliații europeni au umplut în mare măsură golurile lăsate de reducerile SUA în NATO Force Model”, a declarat Alexus G. Grynkewich într-un comentariu acordat pentru Reuters.

Generalul american a adăugat că Alianța caută acum soluții pentru a acoperi lipsurile rămase în câteva domenii. „În acele puține domenii în care (…) nu au în prezent o capacitate similară de înlocuit ne uităm la capabilități alternative cu efect echivalent”, a spus el.

Pentagonul a informat NATO în luna mai asupra reducerii unor capabilități militare americane angajate în programul NATO Force Model, un cadru care stabilește modul în care Alianța organizează, pregătește și comandă forțele naționale pentru apărare colectivă și gestionarea crizelor. Administrația Trump a cerut ca toate forțele retrase de Statele Unite să fie înlocuite de aliații europeni și Canada.

Această mișcare a fost motivată prin necesitatea de a pune capăt treptat unei „codependențe nesănătoase” a Europei de Statele Unite, în contextul în care Statele Unite se confruntă cu riscul unor conflicte simultane în mai multe teatre de operațiuni.

La mijlocul lunii iunie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alți aliați își măresc contribuțiile și vor completa „o mare parte” din goluri, dar nu a oferit detalii.

Potrivit unei surse citate de Reuters, principalul deficit pe care NATO încă depune eforturi ca să-l acopere este în domeniul bombardierelor strategice, în condițiile în care Statele Unite vor menține o singură aeronavă în loc de două.

Statele Unite nu au dezvăluit public detalii despre reducerile decise, dar acestea privesc, printre alte echipamente, avioanele de realimentare în zbor, avioanele de vânătoare, dronele și navele de luptă, conform unor informații obținute de Reuters de la o sursă militară.

Astfel, numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 și F-15E disponibile pentru NATO va scădea cu o treime, la 99 de aparate, numărul dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper la jumătate, respectiv 12, numărul aeronavelor de realimentare în zbor KC-135 și KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce doar un bombardier strategic și un portavion vor fi alocate NATO, în loc de două.

De asemenea, numărul avioanelor de patrulare maritimă scade de la 26 la 15, cel al distrugătoarelor scade de la 17 la 9, iar unicul submarin purtător de rachete de croazieră este eliminat din angajamentele militare ale SUA față de NATO, precizează sursa citată.

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