Scandalul dintre cetățeanul pakistanez și suporterii Rapidului ar fi pornit de la un gest al iubitei bărbatului

Totul ar fi început pe 2 august 2026, în jurul orei 20.35, când un bărbat de 40 de ani, cetățean pakistanez, a fost agresat fizic de un grup de suporteri ai echipei de fotbal Rapid București.

Incidentul s-ar fi petrecut pe aleea dintre Sala Polivalentă Rapid și stadionul Giulești, în timp ce galeria Peluza Nord Rapid s-ar fi deplasat către stadion, înaintea meciului dintre Rapid – CFR Cluj, scandând lozinci înainte de un meci.

Partenera cetățeanului pakistanez i-ar fi filmat pe suporteri, iar gestul său ar fi dus la un întreg scandal, când bărbații i-ar fi cerut să înceteze și să oprească înregistrarea, după cum mai precizează sursele judiciare.

Suporterii Rapidului l-ar fi bătut pe pakistanez în plină stradă

Deși aceasta s-ar fi conformat, bărbatul ar fi intervenit, reproșându-le suporterilor comportamentul și întrebând de ce nu ar avea voie să filmeze. În urma schimbului de replici, mai mulți suporteri ar fi devenit violenți, lovindu-l pe bărbat cu pumnii și picioarele până când acesta a căzut la pământ.

„Din datele și probele administrate în cauză până în prezent a reieșit faptul că, la data de 2 august 2026, în jurul orei 20:35, cei cinci bărbați, despre care există indicii că fac parte din galeria unei echipe de fotbal din București, în timp ce se deplasau către stadion, în zona unei săli polivalente, ar fi fost implicați într-un conflict spontan cu un bărbat, cetățean pakistanez, în vârstă de 40 de ani.

Pe fondul conflictului, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către cei cinci bărbați, fiind lovit cu pumnii și picioarele, până în momentul în care a căzut la nivelul solului”, a transmis Poliția Capitalei.

Scandal s-a oprit doar după intervenția forțelor de ordine

Actele de violență au fost oprite datorită intervenției rapide a jandarmilor din Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, care asigurau ordinea publică pentru evenimentul sportiv. Jandarmii au reușit să disperseze grupul agresorilor și să restabilească liniștea în zonă.

„Actele de violență au fost stopate ca urmare a intervenției efectivelor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, care au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice.

În urma activităților desfășurate de polițiști, cei cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, au fost identificați și sunt bănuiți de participarea la comiterea faptelor cercetate”, a mai transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Patru bărbați, bănuiți că ar fi fost implicați în scandalul de la Stadionul Giulești, au fost reținuți

În urma anchetei desfășurate de polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei, au fost identificați cinci bărbați bănuiți că ar fi fost implicați în agresiune. Aceștia ar avea vârste cuprinse între 30 și 51 de ani.

În cursul zilei de joi, 20 august 2026, autoritățile au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în București și județul Buzău. Patru dintre suspecți au fost găsiți, reținuți pentru 24 de ore și conduși la audieri.

Aceștia vor fi prezentați în fața magistraților pentru luarea măsurilor legale. În ceea ce îl privește pe al cincilea suspect, Poliția Capitalei a precizat că desfășoară demersuri pentru localizarea și prinderea acestuia.

„Astfel, în cursul zilei de astăzi, au fost puse în executare cele patru mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora patru dintre bărbații bănuiți au fost depistați și conduși la audieri. Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați în fața magistraților cu propuneri legale.

Față de cel de-al cincilea bărbat, bănuit de comiterea faptelor, polițiștii desfășoară activități specifice în vederea depistării acestuia”, a mai precizat Poliția Capitalei.

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