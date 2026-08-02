O primă repriză de vis pentru giuleșteni

Elevii lui Daniel Pancu au făcut un joc perfect în primele 45 de minute și s-au desprins categoric la pauză prin „dubla” lui Alex Dobre (min. 28, 33) și golul spectaculos al lui Olimpiu Moruțan (min. 43), ambele vedete arătând un apetit ofensiv remarcabil în fața celor peste 11.000 de spectatori din Giulești, potrivit GSP.ro.

Giuleștenii au cedat complet controlul jocului în repriza secundă

În repriza secundă, formația vizitatoare a schimbat liniile și s-a instalat în atac. Vulturar a căzut în careul oaspeţilor în minutul 51, iar rapidiştii au cerut penalti, nu s-a dat însă nimic şi, pe contraatac, clujenii au redus din diferenţă după o centrare a lui Bruno Costa, deviată în gol de Drazic, potrivit News.ro..

Deși giuleștenii au cedat complet controlul jocului, iar CFR Cluj a pus presiune constantă la poarta lui Aioani și a creat ocazii periculoase prin Fică, Bruno Costa sau Korenica, defensiva gazdelor a rezistat până la final, asigurând un succes crucial pentru Rapid în lupta la titlu.

Daniel Pancu, victorie mare contrra fostei echipe, Foto: Cristi Preda / GSP

Elevii lui Pancu au trecut pe primul loc al clasamentului, cu 7 puncte. CFR este a 10-a, cu trei puncte şi două înfrângeri.

RAPID: Aioani – D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu – Bubanja, Vulturar, Grameni (El Sawy 78) – Moruţan (Petrila 51), Kodor (Jambor 50), Alex Dobre (Onea 89). ANTRENOR: Daniel Pancu

CFR CLUJ: Vâlceanu – Braun, Pantalon, Aly Abeid, Simao Rocha (Camora 46) – Muhar (A. Păun 78), Djokovic (Fică 46), Bruno Costa – Cordea (Korenica 70), Drazic, Şfaiţ (Biliboc 46). ANTRENOR: Antonio Folha

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