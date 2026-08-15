În prezența a 13.154 de spectatori, cele două echipe s-au angajat, în prima repriză, într-un joc de luptă, în care gazdele au avut inițiativa.

Rapid a fost mai periculoasă, dar Stojilkovic (33) nu l-a putut învinge pe Bellarouch, iar, 9 minute mai târziu, atacantul giuleștenilor a tras puțin pe lângă poartă. Și Dobre a ratat (44), mingea șutată de el fiind respinsă de același Bellarouch.

În partea secundă, după ce antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a fost eliminat pentru comportament nesportiv (53), Dinamo a deschis scorul pe contraatac, prin Karamoko (72).

Rapid a forțat egalarea, însă Bellarouch a mai salvat o dată cu piciorul, la un șut trimis de Stojilkovic (80). Meciul s-a încheiat cu victoria la limită a formației Dinamo, care urcă, provizoriu, pe primul loc în Superligă.

Înaintea meciului, s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Dumitru Marcu, fostul jucător la Universitatea Craiova și Steaua.

Au evoluat echipele:

Rapid: Aioani – Ciobotariu, Graovac (71 Ouedraogo), Kramer, Onea – C. Grameni (87 El Sawy), Vulturar, Bubanja (75 Kodor) – Al. Dobre, Stojilkovic, Moruțan. Antrenor: Daniel Pancu.

Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia (87 Benavides), Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong (87 A. Mazilu), Soro (87 Verreth), Mărginean, Cîrjan – Musi (54 Karamoko), Al. Pop (70 Hintsa). Antrenor: Nuno Campos.

În urma acestui rezultat, în clasamentul provizoriu după 5 etape, Dinamo ocupă locul 1, cu 10 puncte, iar Rapid e pe 6, cu 8 puncte.

A fost cea de-a 124-a dispută a duelului dintre Rapid și Dinamo. Palmaresul confruntărilor din principala competiție internă le este favorabil „câinilor roșii”: 52 de victorii pentru Dinamo, 44 pentru Rapid și 28 de remize.

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