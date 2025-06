Cu fața și brațul încă bandajate, Vishwash Kumar Ramesh, în vârstă de 40 de ani, externat din spital marți, a izbucnit în plâns și a fost consolat de rude.

Vishwas Kumar, the lone survivor of the tragic #AirIndia plane crash, broke down in tears while attending the cremation of his brother Ajay, who was onboard the same ill-fated flight.

Vishwas, who was undergoing treatment at #Ahmedabad Civil Hospital, was discharged after making… pic.twitter.com/fHBtVSkzeI — KINS (News Agency) (@indepth_news) June 19, 2025

Cu doar șase zile înainte, omul de afaceri din Leicester stătea împreună cu fratele său Ajay într-un Boeing 787 Dreamliner cu destinația Londra, care s-a prăbușit într-un cămin studențesc al unei facultăți de medicină din Ahmedabad, imediat după decolare.

Supraviețuitorul accidentului Air India: Mă simt îngrozitor că nu mi-am putut salva fratele

Toți ceilalți 241 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bordul zborului de joia trecută au murit, la fel și cel puțin 30 de persoane aflate la sol, inclusiv cinci studenți la medicină.

Ramesh și fratele său, care stătea la câteva rânduri distanță, se întorceau în Marea Britanie după o vacanță petrecută cu familia în India. Ramesh a reușit să scape printr-un spațiu îngust de lângă scaunul său și s-a strecurat printre flăcări și fum în brațele salvatorilor.

„Este un miracol că am supraviețuit. Fizic sunt bine, dar mă simt îngrozitor că nu am putut să-l salvez pe Ajay”, a declarat el pentru The Sun.

WATCH || Lone Air India survivor carries coffin of brother killed in crash (BBC News) The British man who was the sole survivor of last week’s Air India plane crash has helped lay his brother to rest at a funeral in western India. Vishwashkumar Ramesh’s brother Ajay was also on… pic.twitter.com/xNecOiPsco — News Room (@newsroomgy) June 18, 2025

Străzile au fost pline de oameni îndoliați, în timp ce Ramesh mergea cu sicriul fratelui său pe umăr, alături de mama lui, îmbrăcată într-un sari albastru, udă de ploaia musonică.

Înmormântarea a avut loc în timp ce Wall Street Journal relata că anchetatorii cred că sistemul de alimentare de urgență al zborului 171, cunoscut sub numele de „ram air turbine” (RAT), a fost activat în timpul decolării.

Stabilirea cauzei definitive a accidentului ar putea dura ani. Însă această constatare preliminară ridică întrebări cu privire la funcționarea corectă a motoarelor avionului în momentele critice de după decolare.

Mesajul dat de pilot chiar înainte de prăbușirea avionului

Datele de zbor de la Flightradar24 au arătat că Dreamlinerul a urcat până la altitudinea de aproximativ 190 de metri. Cu puțin timp înainte de impact, pilotul a emis un mesaj de urgență: „Nu avem tracțiune… cădem… Mayday! Mayday! Mayday!”

O filmare surprinsă de camere de supraveghere a arătat că avionul a început să piardă altitudine la aproximativ 17 secunde după decolare.

Viswashkumar Ramesh, the lone survivor of last weeks Air India disaster, wept as his brothers body was brought to their hometown of Diu. pic.twitter.com/zfJrKplhjP — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 18, 2025

RAT-ul este o elice mică ce coboară din partea inferioară a fuzelajului Dreamlinerului pentru a furniza electricitate de urgență.

De obicei, motoarele generează energia necesară sistemelor electrice și de control al zborului, dar RAT-ul este proiectat să intervină în cazul unei defecțiuni majore. Este considerat o ultimă soluție în situații de urgență în aviație.

„Cel mai frecvent, RAT este activat atunci când pilotul crede că ambele motoare au cedat”, a explicat pentru Wall Street Journal Anthony Brickhouse, consultant american în siguranța aerospațială.

El a adăugat că „o defecțiune dublă a motoarelor este extrem de rară în aviația comercială. Motoarele noastre sunt mai eficiente și mai fiabile ca niciodată”.

Deși Dreamlinerul este larg apreciat pentru eficiența sa în consumul de combustibil și pentru autonomia mare, acesta a fost afectat în mod repetat de probleme de control al calității.

Accidentul Air India, primul incident mortal care implică un Boeing 787 Dreamliner

Accidentul de săptămâna trecută a fost primul incident mortal care implică un 787, dar consecințele ar putea fi de amploare.

Boeing, producătorul avionului, și GE Aerospace, care fabrică motoarele, au refuzat să comenteze, potrivit ziarului.

Fragmentele recuperate din epavă sugerează că clapetele și alte suprafețe de control erau configurate corect pentru decolare, ceea ce indică faptul că echipajul a urmat procedurile standard, potrivit investigatorilor citați de ziar.

Raportul apare la o zi după ce Autoritatea de Aviație Civilă a Indiei (DGCA) a declarat că propriile inspecții nu au identificat „probleme majore de siguranță” în flota de Dreamlinere, dar au semnalat probleme recurente de întreținere.

Președintele Air India, Natarajan Chandrasekaran, a declarat miercuri, pentru canalul de știri Times Now India, că nu existau probleme în istoricul de întreținere al aeronavei. El a precizat că motorul din dreapta a fost montat în martie, iar cel din stânga a fost revizuit în 2023.

Chandrasekaran a mai spus că se așteaptă ca primele concluzii să fie prezentate în 30 de zile. „Toată lumea are nevoie de încheierea acestui capitol. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat”, a spus el.

190 de victime grav arse, identificate prin teste ADN

Până acum, testele ADN au permis identificarea a 190 dintre victimele grav arse, iar corpurile a 19 dintre ele au fost predate familiilor, a raportat Press Trust of India. Echipele de criminaliști lucrează nonstop pentru a identifica victimele.

Până miercuri, cel puțin 13 zboruri Dreamliner erau ținute la sol, iar DGCA a confirmat că 66 de zboruri Boeing 787 au fost anulate de la producerea accidentului. Oficialii Air India au invocat „probleme tehnice” și „verificări preventive extinse” drept motive pentru anulări.

Perturbările de program reprezintă o nouă lovitură pentru planul ambițios de restructurare al companiei aeriene, deținută acum de grupul Tata, fost operator de stat. Momentul este cu atât mai nefavorabil cu cât cererea pentru călătorii în perioada verii este în creștere.