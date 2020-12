Strategia prin care Ludovic Orban își dorește să redevină premier desemnat în locul deja anunțatului Florin Cîțu se izbește deja de opoziția unora dintre viitorii parteneri de coaliție, cei din USR-PLUS.

O afirmă clar, co-președintele Alianței, Dacian Cioloș. „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, a scris Cioloș, pe Facebook.

Anterior, surse din USR-PLUS respinseseră și ei varianta: „Nu e o opțiune în acest moment. Am vazut cum functioneaza un Guvern Ludovic Orban. Politizare, achiziții netransparente și atâtea altele cu care nu putem fi de acord.”.

Semnale contradictorii din PNL

Din PNL vin semnale contradictorii. Dacă există și un curent puternic pentru susținerea lui Florin Cîțu, există și susținători ai lui Ludovic Orban.

Surse liberale au declarat pentru Libertatea că varianta ca Ludovic Orban să fie din nou propunerea PNL, iar Florin Cîțu să se retragă pentru a doua oară, este posibilă și se va discuta la ședința de la ora 20.

„Nu e exclus să schimbăm mandatul.”, au susținut sursele.

Există și voci critice. „ Nu sunt mulți care susțin ideea.”, au declarat alți membri PNL.

foto: Hepta

Ceartă politică, reticență la restricții și o falsă senzație de siguranță. Germania, de la un model al luptei cu pandemia, la lockdown de Crăciun

Medicul Valeriu Gheorghiţă: Vaccinul anti-COVID ar putea ajunge în România între Crăciun și anul nou. Când începe vaccinarea

