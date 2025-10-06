Cu animalele la biserică

Mai multe animale, inclusiv câini, pisici, broaște țestoase, papagali, bufnițe, cai sau cămile, au fost aduse la biserica din New York pentru evenimentul anual de „binecuvântare”, potrivit New York Post.

Evenimentul are o tradiție de zeci de ani și este sărbătorit de Ziua Sfântului Francisc de Assisi, patronul mediului și ecologiei, fiind celebrat pe 4 octombrie și este cunoscută inclusiv ca Ziua Mondială a Animalelor.

S-a început cu o procesiune a animalelor, în care au participat o cămilă, un cal, o vacă, un șarpe, păsări și un ponei, înainte ca alte animale de companie să fie binecuvântate de clerici pe peluza catedralei.

„Cred că oamenii sunt foarte încântați că animalele lor de companie sunt binevenite în acest spațiu și că sunt binecuvântate”, a declarat Laura Bosley, directoarea executivă a programelor catedralei, pentru sursa citată.

„Uneori avem oameni ale căror animale de companie nu pot veni cu ei pentru că sunt bolnave sau poate au murit recent, iar ei aduc fotografii și clerul nostru binecuvântează acea amintire”, a mai adăugat aceasta.

Printre animalele binecuvântate s-au numărat în trecut și tarantule, fluturi sau leneși

În ultimii ani, printre animalele binecuvântate s-au numărat o tarantulă, fluturi, un leneș și o găină numită „Lady Gaga”, a spus ea, alături de broasca țestoasă, iepurele, porcușorul de Guineea și o mulțime de pisici și câini din acest an.

Procesiunea animalelor de fermă și a celor exotice – care a inclus prima apariție într-o catedrală a unui pui de bovină zebu – a fost redusă la doar câteva astfel de exemplare în acest an, din cauza plângerilor venite din partea apărătorilor animalelor, a spus Bosley.

Cu toate acestea, sute de credincioși s-au aliniat în fața catedralei din Manhattan, care s-a umplut în câteva minute, și au așteptat ore întregi pentru binecuvântarea animalelor lor de companie, de fermă sau exotice după ceremonie.

De exemplu, surorile Julissa și Jumirna Alcober și-au adus papagalii iubiți, Rio și Lemon, pentru a fi binecuvântați.

„Rio a fost bolnav acum câteva luni”, a spus Julissa, în vârstă de 31 de ani. „Dar s-a vindecat foarte bine – se simte mult mai bine, așa că cred că asta a fost motivația mea (de a participa n.r.). Hai să-l binecuvântăm, a trecut prin multe”, a adăugat ea, potrivit New York Post.

