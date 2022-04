Cei mai mulți dintre care au mers la Ambasada Rusiei din capitala Etiopiei au vârste între 30 și 40 de ani. Cei mai mulți dintre ei au invocat, pentru agenția Anadolu, același motiv pentru care vor să lupte alături de forțele ruse: banii.

„Am auzit că se pot depune aplicații la ambasadă. Unii au spus că este o angajare pentru companiile ruse de securitate privată, alții au spus că e vorba să ne alăturăm în sprijinul armatei ruse. Oricum, sunt aici și îmi încerc norocul”, a spus Tarekegn Wassie, fost soldat în armata Etiopiei.

Bărbatul spune că a luptat în războiul de doi ani Etiopia-Eritreea din 1998 până în 2000. Este căsătorit și susține că are copii care depind de el.

„Iubesc Rusia și dacă-mi aduce un venit mai bun, să fie, indiferent de riscurile implicate”, a spus Tarekegn.

Russia conscripting soldiers from Ethiopia!?

Russian Embassy in Addis Abeba, Ethiopia is conscripting mercenaries to fight along the Russian army vs Ukrainians. Here young male with their CVs are pictures waiting in a long queue infront of Russian Embassy in Addis. pic.twitter.com/ailemVLWQW