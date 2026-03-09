Sute de milioane de oameni vor muri în primele 72 de minute ale unui război nuclear, avertizează un expert militar

Annie Jacobsen este o jurnalistă de investigații americană, finalistă a Premiului Pulitzer în 2016. Scrie și produce programe de televiziune pentru Amazon Studios și pentru CBS. A fost redactor la revista Los Angeles Times Magazine din 2009 până în 2012.

Expertă în conflicte militare, arme, și securitate, ea este cel mai bine cunoscută ca autoarea cărții de non-ficțiune „Area 51: An Uncensored History of America’s Top Secret Military Base”, besteseller The New York Times.

Este o autoare apreciată, dar controversată, care, potrivit unui critic, „scrie cărți senzaționale abordând teme populare ale conspirațiilor”.

Conform pagini oficiale, Jacobsen a absolvit Universitatea Princeton, unde a fost căpitanul echipei feminine de hochei pe gheață. Locuiește în Los Angeles cu soțul ei, Kevin, și cei doi fii ai lor.

„Sute de milioane de oameni ar muri în primele 72 de minute ale unui război nuclear”, avertizează jurnalista și autoarea premiată Annie Jacobsen.

Annie Jacobsen

Într-o discuție cu podcasterul Lex Fridman, Jacobsen a detaliat scenariul sumbru al unei posibile conflagrații nucleare globale, bazat pe cartea sa de succes „Nuclear War: A Scenario”.

Cea mai recentă carte semnată de Annie Jacobsen este un bestseller internațional

Situația s-ar agrava ulterior din cauza „iernii nucleare”, care ar duce la foamete globală și ar decima restul populației.

Primele ținte și reacția SUA

Jacobsen estimează că Pentagonul din Washington D.C. și reactorul nuclear de la Diablo Canyon, California, ar fi printre primele ținte într-un atac nuclear.

Într-un astfel de context, președintele SUA ar avea doar 6 minute pentru a decide dacă ripostează sau nu.

Conform jurnalistei, presiunea pusă pe liderul statului de consilierii militari ar putea conduce la o decizie rapidă și catastrofală.

„Ai nevoie de un președinte care să fie de o minte sănătoasă, pe deplin stăpân pe capacitățile sale mintale, care să nu fie volatil sau predispus la furie”, a subliniat Jacobsen.

Ea a adăugat că politica actuală a SUA de „lansare de avertizare” presupune răspunsul nuclear imediat, înainte ca atacul inițial să aibă loc efectiv.

Suntem la un pas de o neînțelegere sau o greșeală care ar putea declanșa un Armaghedon nuclear.

Tehnologie și decizii fatale

Sistemul de avertizare timpurie al Departamentului Apărării din SUA, bazat pe constelația de sateliți SBIRS, poate detecta lansarea unei rachete intercontinentale (ICBM) în doar câteva secunde, a explicat Jacobsen.

Politica de lansare imediată a unei contraofensive este însă extrem de riscantă, având în vedere că alarmele false au fost deja înregistrate anterior, iar deciziile greșite ar putea avea consecințe devastatoare.

Fostul președinte care a spus că este irațional să declanșezi „Armaghedonul” pe baza unei imagini pe un radar

„Un fost președinte al SUA a recunoscut că este irațional să declanșezi Armaghedonul pe baza unei imagini pe un radar”, a spus Jacobsen, referindu-se la memoriile lui Ronald Reagan (1911-2004).

Acesta ar fi pus sub semnul întrebării capacitatea de a lua o decizie atât de „gravă” în doar 6 minute.

Consecințele unui atac nuclear

Jacobsen a explicat că „tirurile nucleare nu pot fi oprite sau redirecționate odată ce butonul de lansare este apăsat, o realitate care rămâne neînțeleasă pe deplin de publicul larg”.

Exploziile ar genera vânturi cu viteze de până la 480 km/h, capabile să provoace distrugeri masive.

„Vor fi oameni aspirați în ciuperca nucleară, arși de vii, iar această oroare se va repeta în orașe din întreaga lume”, a avertizat autoarea.

SUA dețin 1.770 de arme nucleare active, iar Rusia are 1.674, ambele putând lansa atacuri în intervale de timp extrem de scurte. La acestea se adaugă alte aproximativ 12.500 de focoase deținute de celelalte nouă națiuni cu arme nucleare, conform informațiilor oferite de Jacobsen.

Toți experții cu care am vorbit, foști secretari ai Apărării, comandanți de forțe nucleare, directori FEMA, ingineri, au fost de acord asupra unui lucru: războiul nuclear este o nebunie.

