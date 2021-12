Ilie Matei, șofer de TIR care administrează una dintre cele mai urmărite pagini de facebook, Ilie Matei-„Omul soselelor”, a spus povestea micuțului Tudor și a cerut ajutorul colegilor camionagii.

„Ei sunt familia Radu! Alexandru, este un coleg al nostru de șosele.Visa să isi aseze toate in viata muncind alaturi de sotia lui, Andreea, urma sa devina si ea soferita profesionista, asta după ce a dobandit categoriile si toata documentatia, moment cand a aflat ca este gravida cu Tudor.

Momentul lor de bucurie ca familia se va mări, a fost curmat de o veste pe care nici un parinte nu ar trebui să o primeasca. Tudor, micutul lor, prunc nascut din tata camionagiu, a venit pe lume cu o malformatie la nivelul inimii. Nu as sti sa va explic in termeni medicali, am atasat documentele in foto pt cine se pricepe.

Ceea ce stiu este ca speranta acestei familii este in noi toti, toti aceia care stim ca soseaua si camionul ne hranesc familiile si ne sunt stil de viata. Copilul are 3 luni si singura sansa a lui Tudor ar fi sa beneficieze de o interventie chirurgicala aici, la noi in țară, la Tg Mures pana la maxim a 6-a luna de viată.”, a scris Ilie Matei.

După 9 zile, el a revenit cu o nouă postare și a anunțat că suma necesară pentru salvarea lui Tudor e aproape strânsă, din donațiile a sute de șoferi de TIR români, și nu numai. Copilul ar urma să fie operat în Turcia, în ianuarie.

„Niste tiriști, cateva sute, s-au organizat si din puținul lor, sunt aproape de a salva viata unui micut pe nume Tudor….despre asta nu cred că va scrie nimeni, ca nu e de interes. Ei bine, tiristii aia care va incurca in trafic, care va dau batai de cap si care sunt subiect doar de scandal al unor accidente, sunt aproape de a produce un miracol pt Tudor, copilul unuia dintre ai lor.

Avem pana in acest moment stransi aproximativ 18.000 euro, din totalul de 23.500 cat ar costa operatia la inima la o clinica din Turcia a micutului nostru.Spun al nostru, pt ca fiecare dintre noi, cei care au participat, s-au pus in locul acelor parinti care acum o saptamana nu aveau nici o speranta ca in cele 3 luni ramase din viata, il mai pot salva.

Vă multumesc in numele parintilor, pt speranta pe care le-ati dat-o!

Sunteti oameni…si asta se vede in faptele voastre, nu in ideile preconcepute despre tiristi ale unora ce se vor cu ștaif. Daca doriti sa ajutati pe Tudor, finul nostru al celor de pe șosele, puteti dona in conturile afisate in foto, conturile fiind pe numele tatalui, Alexandru Radu, banca Transilvania, filiala Roman.”, e ultima postare șoferului.

Citeşte şi:

VIDEO | Convoi militar american în flăcări, în Germania. Un transportor plin cu soldați, lovit de un camion: un mort și 8 răniți

Elena, fetița de 10 ani a unor români din Germania, a câștigat Das Supertalent: „Ești un copil-minune”

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro Cum s-a înmulțit omenirea, dacă Adam și Eva i-au avut doar pe Cain și Abel. Foarte puțini știu

Observatornews.ro Momentul incredibil în care protestatarii AUR iau cu asalt curtea Parlamentului și forțează intrarea în clădire. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 21 decembrie 2021. Capricornii nu mai sunt dispuși să facă concesii, deși intuiția le spune exact contrariul

Știrileprotv.ro Motivul halucinant pentru care acest bărbat și-a aruncat mașina în aer cu 30 de kilograme de dinamită

Telekomsport Încă o vedetă fără inhibiţii! Are o imagine impecabilă, dar şi-a arătat zona INTIMĂ: foto

PUBLICITATE Cadouri de Crăciun, haine și decorațiuni cu 80% REDUCERE!