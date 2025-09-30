200 de tablete, cumpărate cu 2 milioane de lei

Primăria Sectorului 3 a lansat o licitație publică pentru achiziționarea a 200 de tablete pentru Poliția Locală, în valoare de 1.998.000 de lei, preț fără TVA, potrivit Digi24.

După un calcul simplu, înseamnă că prețul pentru o singură tabletă este evaluat la aproximativ 10.000 de lei, echivalentul a 2.000 de euro, la care se mai adaugă și TVA-ul.

„Obiectivul principal al contractului îl constituie achiziția de tablete tehnice tip rugged, necesare dotării agenților de ordine publică din teren, aferenți Direcției Generale de Poliție Locală a Sectorului 3, care desfășoară activități operative în teren, destinate îmbunătățirii capacității de lucru digitale, prin eficientizarea interacțiunii cu cetățenii”, reiese din caietul de sarcini.

Pentru că sunt tablete care urmează să fie folosite de polițiștii locali, ele trebuie să fie rezistente în condiții de lucru dificile și să aibă o autonomie mare a bateriei.

Tabletele trebuie să fie „ranforsate” și să fie rezistente la vibrații, temperaturi extreme, șocuri termice, precum și la pătrunderea apei și prafului, potrivit caietului de sarcini.

Reacția primarului Robert Negoiță

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 din București, a declarat, la Digi24, că nu are „nicio idee” despre prețul tabletelor, pentru că „nu este specialist”.

„Deci chiar n-am nicio idee dacă s-au achiziționat, știu că trebuiau să cumpere, dar la ce preț s-au achiziționat nu știu”, a declarat primarul.

Întrebat dacă suma de aproape 2 milioane de lei este justificată pentru achiziționarea tabletelor, Robert Negoiță a răspuns: „Nu știu să vă zic, nu știu cât costă o tabletă, nu știu, că nu sunt în domeniu. O să întreb colegii să îmi dea explicații despre ce este vorba. Știu că trebuiau tablete, eu mi-am dat acordul să se achiziționeze tablete, că ne-am digitalizat, dar cât costă eu n-am nicio idee”.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe îl acuză pe Negoiță că achiziționează „tablete de război”

Situația a fost semnalată, pe rețelele de socializare, de fostul europarlamentar Vlad Gheorghe.

Acesta a transmis, într-o postare pe Facebook, că „Robert Negoiță consideră că polițiștii lui au nevoie de tablete ca pe frontul din Ucraina. Vrea să fie rezistente la șocuri violente, să aibă două tipuri de GPS și baterie care să țină zile întregi.La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare, sunt mai scumpe decât orice dronă civilă”.

„Domnule primar, plătiți-vă întâi taxele! Nu vă trebuie tablete de război pentru asta”, a mai adăugat el.







