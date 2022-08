Nancy Pelosi este așteptată să ajungă marți seară în Taiwan, în ciuda amenințărilor Chinei, în cadrul unui turneu asiatic, început luni la Singapore.

Veștile, neconfirmate oficial, au înfuriat Beijingul, care a lansat mai multe amenințări la adresa SUA și a Taipeiului. China a avertizat în mod repetat împotriva vizitei, iar marți a transmis că SUA vor „plăti prețul pentru subminarea intereselor de securitate suverană ale Chinei”.

Marți, China a trimis avioane de luptă aproape de „linia mediană” care separă strâmtoarea Taiwan, au susținut surse oficiale pentru Reuters. Pe lângă avioanele de luptă, Beijingul a trimis și mai multe nave de război.

Ministerul Apărării taiwanez a anunţat că va desfăşura în mod corespunzător forţe ca reacţie la „ameninţările inamicului”.

În plus, nivelul de alertă în Taiwan a fost „consolidat” de marţi dimineaţă până joi la prânz, a relatat agenția de presă de stat taiwaneză CNA.

De asemenea, pe rețelele sociale au apărut imagini potrivit cărora Taiwanul a pregătit opt avioane de luptă Mirage 2000 pentru a escorta aeronava cu care ar urma să ajungă la Taipei Nancy Pelosi.

#Taiwan is preparing eight French-made Mirage 2000 fighter jets to escort Nancy #Pelosi in Taiwan’s airspace. pic.twitter.com/oXqdN4Tfyp