Liderii guvernului taliban s-au reunit marţi noaptea, dar abia miercuri dimineaţa au „inundat” reţelele de socializare cu mesaje de „libertate fericită!”.

Ultimul avion militar american a decolat de pe aeroportul din Kabul în noaptea de 30 august 2021, cu un minut înainte de miezul nopţii, declanşând chiar în acea dimineaţă de 31 august, de „ziua eliberării”, manifestări de bucurie în capitala afgană, cu focuri de armă trase în aer de talibani.

