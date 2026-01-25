Minorul aflat la volan conducea cu viteză mare pe bulevardul Picaud din Cannes. Tânărul aflat la volan nu a respectat indicațiile polițiștilor de a opri și a pierdut controlul autoturismului, intrând într-un perimetru cu spațiu verde de pe marginea drumului, relatează publicația franceză Midi Libre.

În acest context, ambii minori au fost reținuți și plasați în arest preventiv la sediul poliției din Cannes, mai precizează sursa.

La police municipale de Cannes a interpellé deux mineurs ce vendredi soir, alors que ces derniers avaient accidenté une Porsche.

👉 https://t.co/bVKiSIgdjU pic.twitter.com/hbz7gxp0EC — Nice-Matin (@Nice_Matin) January 24, 2026

Un adolescent de 15 ani a fost implicat într-o urmărire spectaculoasă pe autostrada A8 din Franța, în apropiere de Cannes, fiind urmărit de poliție în timp ce conducea și cu 200 km/h.

Atât șoferul, cât și pasagerul său au fost prinși în cele din urmă după ce au încercat să scape înot, aruncându-se în râul Var.





