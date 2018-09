Tânăr cu deficienţe motorii, bătut și umilit de propria familie

„Sunt o persoană cu deficienţe locomotorii din cauza unui accident rutier, produs în Italia. A intrat cineva cu maşina în mine. Eram foarte grav accidentat. Uitaţi aşa am viaţa, un calvar! Mama mea mă bate! Mama mă omoară cu mâna ei!”, a spus Mihai la „Acces Direct”.

„Taică-meu şi mătuşa mi-au spus că am căzut cu capul de un pod de beton la poartă la vărul meu, în Italia. Dar nu a fost aşa. Mie mi s-a arătat în somn că am suferit un accident rutier”, a spus Mihai la „Acces Direct”.

„Acum… după accident, după ce am cheltuit toţi banii cu părinţii mei şi cu familia mea, făcându-le casa şi ţinându-i de mâncare pe toţi acasă. Părinţii mei au profitat în urma accidentului, au profitat după ce am primit despăgubirile în valoare de 65 000 de euro. Au profitat de mine şi de starea mea ca să-mi mănânce banii! După ce mi-au luat toţi banii de la accident, acum se iau de mine şi mă fac în tot felul. Sunt o persoană cu deficienţe locomotorii şi mai şi lucrez. Toţi mă bat, toţi se iau de mine că nu le dau bani, că nu mai vreau să le dau bani. Ei îmi cer bani tot timpul. Sunt bătut de taică-meu, maică-mea! Îmi opresc curentul. Mă bate şi frate-meu. Mă aşteaptă pe stradă să mă bată. Nu mă pot apăra din cauza deficienţelor pe care le am la mers şi am dat cu spray”, a spus Mihai în cadrul emisiunii de la Antena 1.

