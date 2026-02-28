Tânărul a spart o fereastră la sediul companiei Transdev și a furat cheile unui vehicul utilitar parcat acolo. Deși nu deținea permis de conducere și nu știa să conducă, el a pornit în călătoria de aproximativ 40 de kilometri.

Conform publicației franceze Demotivateur, tânărul a parcurs drumul în prima treaptă de viteză, nefiind capabil să schimbe viteza. Din această cauză, a avut nevoie de aproximativ trei ore pentru a ajunge la destinație, în loc de cele 45 de minute obișnuite.

La ora 6 dimineața, garda locală l-a oprit pe tânărul de 23 de ani în Neubourg.

„Individul a fost descoperit rulând la o viteză neobișnuit de mică, ceea ce a ridicat suspiciuni”, relatează actu.fr.

Tânărul a fost reținut de jandarmerie și plasat în arest preventiv. El urmează să fie pus sub acuzare pentru furt și conducere fără permis, scrie Demotivateur.

Tot în Franța, un tânăr a furat o mașină care s-a stricat după doar câteva minute și a adus-o înapoi împinsă.



