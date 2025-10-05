Cum s-a produs incidentul

Incidentul a început luni seara, când Collado se afla pe o barcă alături de prietenii săi, în apropierea localității Juan Grande. Ski-jet-ul era legat de barcă, dar s-a desprins brusc. Tânărul a sărit după el, promițând că va ajunge singur la țărm.

Motorul s-a oprit în întuneric

Collado nu a mai ajuns la mal. Se pare că ski-jet-ul a avut o defecțiune, lăsându-l blocat pe marea agitată. Prietenii l-au așteptat la punctul de întâlnire stabilit și au sunat la numărul de urgență în jurul orei 23.00, realizând că ceva nu era în regulă.

Căutările au început imediat, dar fără succes în prima seară. Collado a rezistat curajos pe ski-jet și a doua noapte. Abia în a treia zi, un avion l-a reperat la aproape 30 de kilometri sud-vest de Arguineguín.

Salvat după 38 de ore

Miercuri la prânz, Collado a fost în sfârșit adus la țărm cu o navă. Surprinzător, salvatorii au declarat: „Era într-o stare de sănătate aparent bună, se plângea doar de dureri ușoare în piept pentru că a stat întins pe ski-jet”.

Era deshidratat și avea arsuri solare. Familia l-a primit cu bucurie și ușurare. Mama sa a declarat pentru ziarul Canarias 7: „Am spus eu. S-a ținut de ski-jet și de aceea nu s-a înecat”.

După această experiență, Collado nu pare să-și dorească să se aventureze singur pe mare prea curând. Conform sursei Bild, imediat ce a ajuns pe uscat, a spus că vrea să se uite la Netflix.

De asemenea, Rafie Nadi, un tânăr egiptean de 23 de ani, a reușit să supraviețuiască 40 de ore în Marea Mediterană, plutind în derivă. Cazul a făcut înconjurul lumii, iar acum a dezvăluit pentru The Guardian ce l-a motivat și cum a reușit să scape cu viață.



