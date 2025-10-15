Întâlnire posibilă datorită unei scrisori publicate online

Întâlnirea a avut loc în Parcul Cișmigiu din București, fiind filmată pentru emisiunea italiană „Chi l`ha visto?” („Cine l-a văzut?”), episodul fiind difuzat pe 8 octombrie, potrivit Corriere di Taranto.

Momentul emoționant a fost punctul culminant al unei căutări îndelungate, care a pornit de la o scrisoare postată pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, momentul a fost marcat de sentimente contradictorii.

„Am crezut în asta, am sperat în altceva. Dar deocamdată, e bine. A fost un pas pe care trebuia să-l fac”, a spus Florin, potrivit sursei citate.

Sub ceasul din Parcul Cișmigiu, Florin și-a întâlnit tatăl pentru prima dată. Gheorghe, care este căsătorit, având și o fetiță de zece ani, i-a spus: „Mă bucur că ai venit”. Apoi a adăugat: „Mi-a fost dor de tine. Când erai mic, am vrut să te primesc la mine, dar părinții mamei tale nu au vrut. Știi că semeni cu fratele meu?”.

Totuși, întâlnirea a fost marcată de o îmbrățișare rece și o conversație plină de emoții contradictorii.

Gheorghe a recunoscut că nu l-a căutat niciodată pe Florin. În timpul discuției, tânărul a întrebat: „În acești ani, de ce nu ai întrebat niciodată de mine?”. Răspunsul tatălui său a fost sincer: „Nu, nu te-am căutat. Și mi-e rușine”.

„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri
Recomandări
„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Florin a mărturisit că a fost dezamăgit, dar nu îi pare rău de întâlnire.

O copilărie marcată de absența tatălui

Florin s-a născut în România, dar a plecat în Italia împreună cu mama sa pe când avea doar șase ani. El locuiește acum în localitatea italiană Ginosa Marina, unde lucrează ca vânzător la un supermarket.

Viața lui Florin nu a fost deloc simplă. Cu un an înainte de a-și aduce fiul în Italia, mama lui a cunoscut un bărbat, care ulterior i-a devenit partener. În 2015, relația dintre cei doi s-a încheiat brusc. De atunci au apărut certuri și între Florin și mama sa, care a început să-l respingă, spunând că nu l-a dorit niciodată și că bunicii ei au fost cei care au convins-o să nu facă avort.

Serviciile sociale au intervenit și, după câteva luni petrecute în casele unor cunoștințe, Florin a fost dus mai întâi la un centru comunitar, iar apoi la un cămin de plasament în Ginosa până la vârsta de 18 ani.

Florin a absolvit Institutul Agricol din Massafra, apoi a locuit câțiva ani în Ginosa, iar mai târziu și-a găsit din nou un cămin în Ginosa Marina.

Viața fără tată a fost trăită de tânăr, așa cum a mărturisit el însuși, „cu o piesă lipsă, mai ales în vremurile grele”.

În căutarea tatălui

În ciuda greutăților, Florin nu a renunțat niciodată să-și caute tatăl. Avea doar numele acestuia și o fotografie veche din 1998.

El a postat o scrisoare pe rețelele de socializare, care a devenit virală în câteva ore. Mesajul său a fost distribuit masiv, iar în scurt timp, Florin a reușit să ia legătura cu rudele tatălui său. Ulterior, a avut loc un apel video, în care un jurnalist român a jucat rolul de mediator. În cele din urmă, tânărul a călătorit în România pentru a-și întâlni tatăl.

Revedere emoționantă, dar plină de durere

Întâlnirea a fost filmată și difuzată în cadrul emisiunii „Chi l`ha visto?”.

„La televizor au tăiat părțile în care eram furios. Tatăl meu mi-a scris o singură dată. Totul a fost foarte rece. Speram la mai mult, dar măcar acum știu adevărul”, a declarat Florin.

Un tânăr român s-a întâlnit pentru prima dată cu tatăl său biologic. Momentul emoționant, filmat de televiziunea italiană. „Nu te-am căutat, mi-e rușine”
Întâlnirea dintre Florin și tatăl său. Foto: Captură video „Chi l`ha visto?”/Corriere di Taranto

Deși întâlnirea nu a fost ceea ce Florin își imaginase, el a reușit să afle adevărul despre tatăl său.

„Nu știu dacă există loc pentru iertare. Până în prezent, nu știu. Nu mi-a dat niciun semn că ar vrea să întemeieze o relație. Eu spun: fiecare merge pe drumul lui. El merge pe drumul lui, eu merg pe al meu. Nu sunt planificate alte întâlniri în acest moment. Până la urmă, va trebui să mă contacteze”, a spus el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, arestat preventiv

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
E oficial! Ce se întâmplă cu pensiile. Legea a fost adoptată deja în Parlament
Unica.ro
E oficial! Ce se întâmplă cu pensiile. Legea a fost adoptată deja în Parlament
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
GSP.RO
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Nicușor Dan a avut o „convorbire productivă” cu preşedintele Consiliului European. Ce au discutat
Știri România 15 oct.
Nicușor Dan a avut o „convorbire productivă” cu preşedintele Consiliului European. Ce au discutat
Avertismentul șefului ANAF: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
Știri România 15 oct.
Avertismentul șefului ANAF: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
Parteneri
„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul României
Adevarul.ro
„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul României
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă, în toiul nopții. „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”. Ce s-a întâmplat
Unica.ro
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă, în toiul nopții. „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”. Ce s-a întâmplat
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
Viva.ro
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

Monden

Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Exclusiv
Stiri Mondene 15 oct.
Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Stiri Mondene 15 oct.
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
ObservatorNews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Mediafax.ro
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
KanalD.ro
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată

Politic

Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Politică 15 oct.
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift