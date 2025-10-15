Întâlnire posibilă datorită unei scrisori publicate online

Întâlnirea a avut loc în Parcul Cișmigiu din București, fiind filmată pentru emisiunea italiană „Chi l`ha visto?” („Cine l-a văzut?”), episodul fiind difuzat pe 8 octombrie, potrivit Corriere di Taranto.

Momentul emoționant a fost punctul culminant al unei căutări îndelungate, care a pornit de la o scrisoare postată pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, momentul a fost marcat de sentimente contradictorii.

„Am crezut în asta, am sperat în altceva. Dar deocamdată, e bine. A fost un pas pe care trebuia să-l fac”, a spus Florin, potrivit sursei citate.

Sub ceasul din Parcul Cișmigiu, Florin și-a întâlnit tatăl pentru prima dată. Gheorghe, care este căsătorit, având și o fetiță de zece ani, i-a spus: „Mă bucur că ai venit”. Apoi a adăugat: „Mi-a fost dor de tine. Când erai mic, am vrut să te primesc la mine, dar părinții mamei tale nu au vrut. Știi că semeni cu fratele meu?”.

Totuși, întâlnirea a fost marcată de o îmbrățișare rece și o conversație plină de emoții contradictorii.

Gheorghe a recunoscut că nu l-a căutat niciodată pe Florin. În timpul discuției, tânărul a întrebat: „În acești ani, de ce nu ai întrebat niciodată de mine?”. Răspunsul tatălui său a fost sincer: „Nu, nu te-am căutat. Și mi-e rușine”.

Florin a mărturisit că a fost dezamăgit, dar nu îi pare rău de întâlnire.

O copilărie marcată de absența tatălui

Florin s-a născut în România, dar a plecat în Italia împreună cu mama sa pe când avea doar șase ani. El locuiește acum în localitatea italiană Ginosa Marina, unde lucrează ca vânzător la un supermarket.

Viața lui Florin nu a fost deloc simplă. Cu un an înainte de a-și aduce fiul în Italia, mama lui a cunoscut un bărbat, care ulterior i-a devenit partener. În 2015, relația dintre cei doi s-a încheiat brusc. De atunci au apărut certuri și între Florin și mama sa, care a început să-l respingă, spunând că nu l-a dorit niciodată și că bunicii ei au fost cei care au convins-o să nu facă avort.

Serviciile sociale au intervenit și, după câteva luni petrecute în casele unor cunoștințe, Florin a fost dus mai întâi la un centru comunitar, iar apoi la un cămin de plasament în Ginosa până la vârsta de 18 ani.

Florin a absolvit Institutul Agricol din Massafra, apoi a locuit câțiva ani în Ginosa, iar mai târziu și-a găsit din nou un cămin în Ginosa Marina.

Viața fără tată a fost trăită de tânăr, așa cum a mărturisit el însuși, „cu o piesă lipsă, mai ales în vremurile grele”.

În căutarea tatălui

În ciuda greutăților, Florin nu a renunțat niciodată să-și caute tatăl. Avea doar numele acestuia și o fotografie veche din 1998.

El a postat o scrisoare pe rețelele de socializare, care a devenit virală în câteva ore. Mesajul său a fost distribuit masiv, iar în scurt timp, Florin a reușit să ia legătura cu rudele tatălui său. Ulterior, a avut loc un apel video, în care un jurnalist român a jucat rolul de mediator. În cele din urmă, tânărul a călătorit în România pentru a-și întâlni tatăl.

Revedere emoționantă, dar plină de durere

Întâlnirea a fost filmată și difuzată în cadrul emisiunii „Chi l`ha visto?”.

„La televizor au tăiat părțile în care eram furios. Tatăl meu mi-a scris o singură dată. Totul a fost foarte rece. Speram la mai mult, dar măcar acum știu adevărul”, a declarat Florin.

Întâlnirea dintre Florin și tatăl său. Foto: Captură video „Chi l`ha visto?”/Corriere di Taranto

Deși întâlnirea nu a fost ceea ce Florin își imaginase, el a reușit să afle adevărul despre tatăl său.

„Nu știu dacă există loc pentru iertare. Până în prezent, nu știu. Nu mi-a dat niciun semn că ar vrea să întemeieze o relație. Eu spun: fiecare merge pe drumul lui. El merge pe drumul lui, eu merg pe al meu. Nu sunt planificate alte întâlniri în acest moment. Până la urmă, va trebui să mă contacteze”, a spus el.

