Românul ar fi pierdut controlul scuterului într-o curbă

Sfârșit tragic pentru doi tineri îndrăgostiți, care și-au pierdut viața într-un accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sudul orașului Milano.

Alexandru Viorel Ichim, în vârstă de 25 de ani, originar din România, și iubita lui, Sarah Ernani, de 24 de ani, au murit după ce scuterul pe care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un zid.

Cei doi se întorceau acasă după o seară petrecută cu prietenii în localitatea Mulazzano, provincia Lodi. În jurul miezului nopții, mergeau spre casa lor din Tribiano, pe drumul comunal 704, care leagă cele două localități. Sectorul de drum este izolat, neasfaltat, fără iluminat public și fără camere de supraveghere. Potrivit primelor verificări, într-o curbă, tânărul ar fi pierdut controlul scuterului din motive încă neclare, vehiculul a derapat și a ajuns într-un șanț adânc de aproximativ patru metri, după care s-a izbit de un zid de beton. Impactul a fost extrem de violent, iar cei doi au fost aruncați la câțiva metri distanță.

Descoperiți abia dimineața

Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o zonă puțin circulată, astfel că nimeni nu a observat tragedia în timpul nopții.

Abia duminică dimineața, în jurul orei 8, câteva persoane care alergau au observat scuterul în șanț și, la mică distanță, trupurile celor doi tineri. Aceștia purtau în continuare căștile de protecție.

La fața locului au intervenit echipaje de urgență, pompieri și carabinieri, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Cel mai probabil, tinerii muriseră cu câteva ore înainte de a fi găsiți.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului, iar primele date indică faptul că nu a fost implicat niciun alt vehicul.

Alexandru ar fi împlinit 26 de ani peste câteva zile

Sarah Ernani s-a născut în Vizzolo Predabissi, locuia în Salerano sul Lambro și ar fi sărbătorit 25 de ani în octombrie, iar Alexandru Viorel Ichim era născut în Tulcea, România, crescuse în Mulazzano și ar fi împlinit 26 de ani pe 28 mai.

Cei doi locuiau împreună de aproximativ un an în Tribiano, care numără circa 4.000 de locuitori.

Moartea lor a provocat un val de emoție, numeroși oameni exprimându-și durerea și solidaritatea cu familiile îndoliate. Autoritățile locale au transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanțe: „Comunitățile din Mulazzano, Tribiano și Salerano sul Lambro se alătură durerii familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați victimelor tragicului accident petrecut în cursul nopții”.