Crescută în baze militare, atrasă de viața în afara SUA

Mikayla McGhee se descrie drept o „puștoaică de militar”. Ambii părinți ai săi au cariere impresionante în Marina SUA: mama ei a servit timp de 30 de ani, iar tatăl ei este încă în serviciu activ după 40 de ani.

„Viața mea se muta de la o bază militară la alta”, a declarat ea pentru CNBC Make It.

Copilăria și adolescența și le-a petrecut în mare parte în afara Statelor Unite, mai ales în Japonia, experiență care a influențat decisiv modul în care privește viața.

„Am lucrat mereu pentru libertate, așa că nu am știut niciodată exact ce voi face, dar știam că îmi doresc libertatea de a putea trăi oriunde voiam și de a călători oricând voiam”, spune ea.

Întoarcerea în Statele Unite ale Americii după anii petrecuți în Japonia nu a fost ușoară.

„Odată ce ai trăit experiența creșterii în străinătate și ești expus la asta, continui să cauți asta”, explică Mikayla.

„Mutându-mă înapoi în State după ce am locuit în Japonia, am știut întotdeauna că vreau să trăiesc în afara SUA, doar că nu știam cum.”

Prima vizită în Bahrain i-a schimbat complet percepția

În 2020, pe când locuia în Atlanta, Georgia, McGhee și-a vizitat părinții în Bahrain, unde tatăl ei era staționat la o bază navală americană. Deși recunoaște că avea prejudecăți înainte de călătorie, realitatea a surprins-o plăcut.

„Șocul cultural a fost că, de fapt, lucrurile erau mai bune, nu mai rele”, spune ea.

„Nu credeți pur și simplu ce vi se spune sau ce vedeți în mass-media, pentru că nu este deloc așa.”

„Fiecare șoc cultural a fost unul pozitiv”

Atmosfera din Bahrain a convins-o rapid că ar putea trăi acolo pe termen lung.

„E atât de calm. E atât de liniștit. Nu a existat niciodată un moment în care să nu simt că mă integrez sau că ies în evidență ca expat”, povestește ea.

„Fiecare șoc cultural a fost unul pozitiv.”

După ce a petrecut trei luni în această țară, decizia era clară.

„Am întâlnit atât de mulți oameni minunați. Nu voiam să mă întorc acasă și, imediat ce am ajuns acasă, am început să plănuiesc cum mă voi muta pentru că știam că trebuie să plec.”

Mikayla McGhee s-a mutat definitiv în Bahrain în decembrie 2022. Inițial, a locuit șase luni în casa părinților ei, apoi s-a mutat într-o locuință proprie, lângă capitala Manama.

În prezent, ea locuiește într-o casă cu trei dormitoare, patru băi și jumătate, piscină și garaj, pentru care plătește o chirie de 2.200 de dolari pe lună. Costurile sunt împărțite cu partenerul ei, care acoperă cea mai mare parte a cheltuielilor.

Lucrează pe fus orar american, din Orientul Mijlociu

Mikayla McGhee este manager senior de marketing la o companie IT și câștigă 140.000 de dolari pe an. Lucrează după Ora Standard a Coastei de Est a SUA, ceea ce înseamnă că ziua ei de lucru începe seara, între 17:00 și 18:00, ora locală, și se termină după miezul nopții.

„Asta a fost cel mai important lucru pentru mine când am căutat un nou rol. A fost să găsesc un loc care să-mi permită să locuiesc oriunde și să-mi ofere flexibilitatea de a lucra în diferite fusuri orare”, spune ea.

 
 @_thebellarose Thank God for the major change freshman year. #informationtechnology #dataanalyst #techbaddies #livingabroad ♬ suono originale - Sᴏᴜɴᴅᴇʀ

Deși trăiește în Bahrain, McGhee plătește în continuare impozite în SUA și folosește asigurarea de sănătate oferită de compania americană pentru care lucrează.

În timpul liber, McGhee face sport, merge la cumpărături și creează conținut pentru rețelele sociale. Ea își documentează viața din Bahrain pe TikTok, unde are peste 64.000 de urmăritori.

„Este datoria mea să mă asigur că americanii știu cât de grozavă este această țară”, spune ea.

„Viața mea e de 10 ori mai bună aici”

Deși nu știe dacă va rămâne în Bahrain pe termen lung, Mikayla McGhee ia în calcul investiții imobiliare în țară și își dorește un loc pe care să îl poată numi mereu „acasă”.

„Viața mea e de 10 ori mai bună aici. Fericirea mea a crescut vertiginos. Chiar și vremea în sine mi-a îmbunătățit starea de spirit. Întotdeauna îmi voi dori să am ceva la care să mă pot întoarce, ceva ce să pot numi acasă. În Bahrain m-am simțit ca acasă din ziua în care am ajuns aici, așa că, pentru a putea pleca, ar trebui ca un alt loc să facă același lucru.”, mărturisește ea.

 
 @_thebellarose Youre not depressed, you just live in America 🤷🏽‍♀️ #traveltok #livingabroad #digitalnomad #americanexpat ♬ sonido original - i24.millaaa

Alți americani aleg Europa atunci când iau în calcul să se mute.

