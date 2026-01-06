Conflictul a izbucnit după majorarea chiriei cerute de părinți

„Acum câteva luni, verișoara mea de 20 de ani m-a sunat și mi-a spus că, după o ceartă cu mama ei, părinții au dat-o afară din casă. Din moment ce lucrează, le plătea 450 de euro pe lună pentru chirie, iar acum îi cereau încă 250 de euro, și de acolo a izbucnit conflictul”, a povestit mătușa tinerei.

Motivul invocat de părinți pentru majorarea chiriei a fost o creștere a costurilor asigurării auto, cauzată de un accident minor provocat de fiica lor. Cu toate acestea, mătușa susține că majorarea chiriei nu reflecta în mod realist creșterea costurilor de asigurare.

Soluția salvatoare: un nou cămin

După ce a fost dată afară, tânăra a apelat la mătușa sa, care a decis să o ia sub aripa sa. „Apoi am invitat-o pe nepoata mea să locuiască cu mine și fiicele mele. Am ajutat-o să se mute, i-am deschis un cont bancar și i-am împrumutat 4.000 de euro pentru a-și cumpăra o mașină la mâna a doua. Am convenit să împartă costurile cu mine, dar semnificativ mai puțin decât cu părinții ei: îmi plătește 200 de euro pe lună pentru chirie, pe care fie o economisesc pentru ea, fie o investesc pentru ea. Apoi îmi dă 100 de euro pentru mâncare, 50 de euro pentru asigurare și 150 de euro pentru achitarea datoriei pentru mașină. Pe lângă toate acestea, am încurajat-o să studieze în timp ce lucrează și a ales învățământul preșcolar”, a explicat mătușa.

Totodată, femeia a remarcat că tânăra nu fusese pregătită să devină independentă. „Când a venit, știa doar să spele rufe. Mama ei nu o lăsa să curețe pentru că spunea că nu o va face cum trebuie și nici măcar nu gătea. Acum învață toate astea cu mine, deși nu o oblig să facă asta.”

Cu toate acestea, gestul mătușii nu a fost apreciat de părinții fetei, care au acuzat-o că ar profita de nepoata sa. „Fratele și cumnata mea sunt supărați pe mine și susțin că o țin pentru bani și ca să aibă grijă de copiii mei, pentru că sunt mamă singură. Chiar sunt o ticăloasă?”, a întrebat aceasta pe platforma online.

Reacțiile cititorilor: „Ești îngerul ei păzitor”

Povestea a stârnit numeroase comentarii pe platforma Reddit, majoritatea fiind de partea mătușii. Mulți utilizatori au susținut că perceperea unei chirii unui copil adult este normală, dar trebuie făcută cu măsură și bun-simț.

„Ceea ce ai făcut ca mătușă este exact ceea ce ar trebui să facă orice părinte bun. Există cheltuieli, iar tu o înveți cum să le gestioneze. Avea nevoie de o mașină și i-ai împrumutat bani, iar acum încet-încet îi rambursează și învață să-și prețuiască bunurile. Încurajând-o să obțină o educație, i-ai oferit un loc de muncă mai bun în viitor. Pe scurt, ești îngerul ei păzitor, nu un personaj negativ”, a scris un utilizator.

Un alt comentator a împărtășit o experiență personală similară: „Mi-am plătit singură chirie părinților mei din primul salariu. Mama a economisit o mare parte din bani și mi-a dat-o mie când am cumpărat o proprietate împreună cu partenerul meu. Îi sunt recunoscătoare pentru că m-a învățat importanța economisirii. Dar dacă părinții nu își îndrumă fiica, ci doar îi cheltuiesc banii, este o cruzime.”

Totodată, multe comentarii au condamnat atitudinea părinților fetei. „Acești părinți, dacă nu și-au învățat fiica nimic sau nu au încurajat-o, sunt supărați doar pentru că au pierdut un venit lunar de 700 de euro. Mătușa a făcut exact ceea ce trebuia”, a scris un utilizator.

