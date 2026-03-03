Deficitul de încasare a TVA, cunoscut internațional sub numele de Vat Gap, reprezintă, pe scurt, diferența dintre câți bani ar trebui să colecteze statul din taxa pe valoarea adăugată și câți bani ajung efectiv la buget. În România, acest deficit este de 30%, conform economistului Eugen Rădulescu, în timp ce media europeană este de 7%.

„Avem în momentul de față un deficit de încasare a taxei de valoare adăugată TVA care este de 30%, media Uniunii Europene e de 7%, Bulgaria e pe acolo, Ungaria, mai jos. Deci țările vecine cu noi reușesc să încaseze TVA. Noi nu. Aici este o problemă foarte serioasă. Noi dacă nu încasăm TVA în modul acesta, asta înseamnă că avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, a precizat Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, la Antena 3.

Acesta subliniază că ANAF nu reușește să depisteze corupția din sistem deoarece „caută oriunde”, mai puțin acolo unde trebuie.

„ANAF nu reușește să o găsească (corupția – n.r.). ANAF caută oriunde, numai acolo unde este nu. În momentul în care avem restituiri de TVA pentru întreprinderi care nu există și care nici nu au plătit vreodată… Eu cred că administrația publică și-ar face treaba mult mai bine decât o face acum. Nu numai că nu va fi nevoie ca cetățenii să strângă cureaua, vom putea chiar să avem o relaxare, atât în privința unor eventuale înghețări ale unor venituri, cât și în privința creșterii economiei”, a mai adăugat Eugen Rădulescu.

Începând din august 2025, cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, potrivit deciziei Guvernului Bolojan. Executivul a introdus și o cotă redusă unică de 11%, care se va aplica pentru alimente, medicamente, HoReCa, energie termică și lemn de foc, înlocuind cotele de 5% și 9%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE