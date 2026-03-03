„Stocurile nu au fost niciodată mai mari”

„Războaiele pot fi purtate la nesfârșit”, este declarația făcută de președintele american Donald Trump într-un mesaj public postat pe platforma. În același mesaj, liderul de la Casa Albă spune că a fost informat că stocurile de muniții „nu au fost niciodată mai mari sau mai bune” și că SUA pot purta conflicte de durată folosind doar aceste rezerve.

„Avem o rezervă practic nelimitată de astfel de arme. Războaiele pot fi purtate la nesfârșit și cu mare succes, folosind doar aceste provizii”, a scris el.

În același mesaj, liderul american a precizat că, la nivel de armament superior, SUA „au o rezervă bună”, dar nu la nivelul dorit. Mesajul lui Trump pune accent pe capacitatea militară a SUA și pe ideea că țara ar avea suficiente resurse pentru a susține conflicte de orice natură și durată.

Președintele Donald Trump a declarat pe 1 martie că membrii Gărzii Revoluționare Iraniene care depun armele vor beneficia de „imunitate totală”, iar cei care refuză „se vor confrunta cu moartea sigură”.

Critici dure la adresa lui Biden și Zelenski

Trump l-a acuzat pe fostul președinte american Joe Biden că ar fi „dăruit” armament Ucrainei fără să îl înlocuiască.

„Și-a petrecut tot timpul și banii țării noastre dăruind totul lui Zelenski, în valoare de sute de miliarde de dolari, și nu s-a obosit să-l înlocuiască”, a susținut Trump.

El a adăugat că, în primul său mandat, a reconstruit armata americană și că procesul continuă.

„Statele Unite sunt dotate și gata să câștige, la maximum”, a încheiat președintele american.

Pe 28 februarie 2026, SUA și Israel au atacat Iranul. Teheranul a reacționat rapid. Armata israeliană a lansat sute de rachete balistice din Iran spre teritoriul israelian. Conflictul s-a extins rapid în regiune. Au fost raportate atacuri în Bahrain, Abu Dhabi, Kuweit și Qatar. O bază a forțelor aeriene britanice din Cipru a fost vizată de un „presupus atac cu dronă” în noaptea de duminică spre luni, iar Ambasada SUA din Riad a fost lovită marți, 3 martie, de două drone suspectate a fi iraniene.

