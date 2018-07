Tânărul din Timișoara care a intrat cu mașina în verișoarele și bunica lui a fost arestat preventiv

Sâmbătă la prânz, după un scandal izbucnit la birtul din cartier, tânărul de nici 18 ani s-a dus acasă, a furat mașina tatălui și a lovit cu mașina cele două verișoare, una de 3 ani și alta de 13-14 ani, dar și pe bunica lui. Fetița de 3 ani a fost târâtă câțiva metri cu mașina, iar fata adolescentă a ajuns în comă la spital. Bunica lui a scăpat.

Tânărul vinovat a povestit că nu a știut ce se întâmplă și că după ce s-a panicat a luat mâinile de la volan. După ce s-a oprit cu mașina în poarta unei case a rupt-o la fugă, de frica romilor din cartier, care au tăbărât cu topoare și furci pe mașina lui. A fost găsit ascuns de hoții de buzunare dintr-un alt cartier rău-famat din Timișoara, Traian.

„Am fugit să nu mă bată, m-au amenințat cu parul și cu topor. Nu știu, am luat mâna de pe volan, m-am panicat, când am văzut că dă cu parul, m-am panicat. Am furat mașina, au sărit prea mulți pe tata, am vrut să fug de ei și eu", a spus individul când a fost prins. El a povestit că foarte târziu a aflat că verișoara lui cea mică a murit.