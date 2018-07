UPDATE: Tânărul vinovat a fost prins de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale. Se ascundea la câțiva prieteni din Piața Traian, zonă unde locuiesc mai mulți indivizi cunoscuți ca hoți de buzunare. De altfel, tânărul era ascuns chiar la unul dintre cei mai celebri din oraș.

Individul care nici măcar nu a împlinit 18 ani a spus că a aflat mai târziu că și-a ucis verișoara de doar 3 ani. El a povestit că a fugit după mașina tatălui lui după ce a fost amenințat de mai mulți tovarăși de la bar.

„Am fugit să nu mă bată, m-au amenințat cu parul și cu topor. Nu știu, am luat mâna de pe volan, m-am panicat, când am văzut că dă cu parul, m-am panicat. Am furat mașina, au sărit prea mulți pe tata, am vrut să fug de ei și eu", a spus acesta.

Tânărul a fost dus la audieri la Secția 5 de Poliție Timișoara. Este acuzat de furt, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, conducere fără permis și fugă de la locul accidentului.

Totul s-a petrecut în cartierul Kuncz din Timișoara, un cartier plin de romi. Scandalul a pornit din fața unui bar. Din primele informații, tânărul șofer nu are nici măcar permis de conducere. După ce s-a certat în fața localului, s-a dus să ia o mașină să încerce să fugă, dar nu se știe încă din ce motiv a intrat cu mașina în trei persoane: o fată de 3 ani, o alta de 13-14 ani și o bătrână. Fetița de doar 3 ani a murit pe loc, iar cealaltă este în comă, la spital.

Șoferul a reușit să fugă pe un câmp din apropiere, iar romii din cartier au pus mâna pe furci și topoare și au tăbărât pe mașină. Toți cei implicați în scandal sunt rude, povestesc martorii. Tatăl șoferului povestește că băiatul a venit acasă, i-a luat cheia de la mașină din dulap, nu știa nimeni și apoi a aflat că el a lovit cu mașina mai multe persoane. Acestea sunt bunica lui și două verișoare.

Locul a fost împânzit de mascați, jandarmi și polițiști, care au plecat în căutarea tânărului și au blocat tot cartierul.