Majorare drastică a impozitelor pe locuințe

Guvernul intenționează să majoreze cu 60-70% impozitele pe locuințe, la nivel local, a anunțat miercuri, în la Digi24, vicepremierul Tanczos Barna. Măsura va fi inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale care urmează să fie adoptat de guvernul Bolojan.

„Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativă teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

Tanczos Barna este vicepremier din 23 iunie. Foto: Hepta

De ce este nevoie de majorarea impozitelor

Vicepremierul a explicat că această majorare este necesară pentru a consolida bugetele locale și pentru a crește independența financiară a primăriilor.

Majorarea impozitelor locale pe locuințe „este necesară” pentru consolidarea bugetelor locale, „pentru ca primăriile să devină independente financiar și să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare”, a precizat Barna.

El a adăugat că „sunt multe proiecte de la centru” pentru dezvoltarea zonei rurale, dar „de foarte multe ori, contribuția proprie a UAT e nesemnificativă sau nu e suficient de mare”.

Al doilea pachet fiscal va fi adoptat săptămâna viitoare

Al doilea pachet de măsuri fiscale va fi adoptat de Guvern săptămâna viitoare printr-o procedură specială.

În ceea ce privește alte taxe, vicepremierul a precizat că încă nu s-a ajuns la o variantă finală pentru impozitele pe mașini.

„Au fost foarte multe discuții, inclusiv la mașinile electrice, dacă ele trebuie scutite 100% sau nu (de impozite – n.r.). Sunt mașini de 100.000 de euro, sau de 150.000 de euro – dacă e mașină electrică, nu mi se pare normal să nu se plătească niciun impozit, doar pentru că e mașină electrică. Pentru aceste mașini (considerate de lux – n.r.) trebuie stabilit un impozit, asta înseamnă echitate socială”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.