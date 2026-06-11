Spania are nevoie de 350.000 de angajați în industria de apărare

Industria de apărare din Spania se află într-o perioadă de expansiune, determinată atât de creșterea investițiilor în domeniul militar la nivel european, cât și de conflictele internaționale în desfășurare.

Sectorul are nevoie de aproximativ 350.000 de lucrători, într-un moment în care o mare parte din personalul actual se apropie de vârsta pensionării, relatează publicația AS. Conform datelor prezentate în industrie, aproximativ 240.000 de angajați urmează să iasă din activitate în următorii zece ani, ceea ce creează un gol important într-un sector considerat strategic.

Contextul geopolitic actual a dus la o creștere a cererii de echipamente militare, tehnologii și sisteme de apărare. Printre domeniile cu cea mai mare cerere se numără: aeronautica, sectorul spațial, electronica, cibersecuritateam sistemele de simulare, tehnologiile satelitare și de cartografiere. Astfel, cererea este tot mai mare pentru specialiști tehnici, inclusiv din rândul civililor care colaborează cu structurile militare.

Salariile pot depăși 80.000 de euro brut anual

Industria de apărare din Spania generează aproximativ: 36.000 de locuri de muncă directe, 37.000 de locuri de muncă indirecte și 15.000 de locuri de muncă induse.

Potrivit Asociației Spaniole a Companiilor Tehnologice de Apărare, Securitate, Aeronautică și Spațiu TEDAE, salariul mediu în sector este de aproximativ 40.000 de euro brut anual, cu aproape 80% peste media națională. În unele rapoarte, salariile pentru profilurile specializate pot depăși chiar 80.000 de euro brut anual, în funcție de nivelul de expertiză și domeniul de activitate, precizează jurnaliștii spanioli.

Meserii căutate

Industria caută în mod special specialiști în:

inginerie aerospațială

electronică avansată

securitate cibernetică

sisteme de apărare

tehnologie satelitară

simulare și modelare militară

Documente necesare pentru a putea munci în Spania

Documentele necesare pentru a munci legal în Spania depind de naționalitate și statut, dar pentru un cetățean al UE (de exemplu, din România) lista esențială este:

1. Documente de identitate și documente de bază

Carte de identitate sau pașaport valabil pe tot sejurul.

valabil pe tot sejurul. Certificat de naștere (model nou, multilingv) – util pentru acte de stare civilă și cazier.

(model nou, multilingv) – util pentru acte de stare civilă și cazier. Certificat de căsătorie, divorț sau convenție matrimonială (dacă e cazul), eventual cu Apostila de la Haga și tradus în spaniolă.

(dacă e cazul), eventual cu Apostila de la Haga și tradus în spaniolă. Certificat medical și, dacă este cazul, dosar medical.

2. Documente legate de muncă

Contract de muncă sau ofertă de muncă în Spania.

sau ofertă de muncă în Spania. În cazul lucrătorilor autonomi (autónomo): solicitarea de înregistrare în Regimul Special al Lucrătorilor Autonomi și înscrierea activității economice.

3. Documente fiscale și securitate socială

NIE (Número de Identificación de Extranjero) – numărul de identificare al cetățeanului străin, esențial pentru muncă, bancă, chirii.

– numărul de identificare al cetățeanului străin, esențial pentru muncă, bancă, chirii. Número de Seguridad Social – număr de securitate socială, obligatoriu pentru a fi angajat legal.

– număr de securitate socială, obligatoriu pentru a fi angajat legal. NIF / CIF – pentru persoane juridice, dacă muți o firmă în Spania.

4. Documente de rezidență și sănătate

Certificado de empadronamiento – dovada că locuiești la o adresă în Spania, eliberat la primărie (Ayuntamiento).

– dovada că locuiești la o adresă în Spania, eliberat la primărie (Ayuntamiento). Cardul european de asigurări de sănătate (de la CNAS din România) – pentru urgențe în UE.

(de la CNAS din România) – pentru urgențe în UE. Asigurare de sănătate internațională (dacă nu ești deja asigurat în sistemul spaniol).

(dacă nu ești deja asigurat în sistemul spaniol). Înregistrarea la un centru de sănătate (centro de salud) pentru medic de familie.

5. Alte documente utile

Diplome de studii, atestate, certificate profesionale – pentru validarea calificării.

– pentru validarea calificării. Contracte de locuință, credit, ipotecă – pentru documentația de adresă și bunuri.

Acte de societate dacă ești administrator sau asociat.

Câți români locuiesc în Spania

Conform datelor oficiale spaniole, în 2023 numărul românilor rezidenți în Spania era de 629.755 de persoane. În 2021, cifra era de 644.473 imigranți de origine română, iar în 2022 s-a scăzut la 627.000 de români, o scădere de aproximativ 30% față de maximul din 2012, când erau 895.970 de români.

Românii sunt a doua comunitate de străini din Spania, după marocani. În 2025, comunitatea românească a continuat să scadă: în ultimul trimestru 2024 au ajuns doar 5.700 de români, iar în 2025 aproape 10.000 au părăsit Spania.

Cele mai mari comunități de români sunt în Madrid, Catalonia și Valencia (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón, Zaragoza, Málaga).

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