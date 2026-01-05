Confuzia măsurilor în viața de zi cu zi

Un canadian își măsoară înălțimea în picioare și inchi, dar folosește kilometrii pentru a calcula distanțele. În același timp, temperatura aerului este înregistrată în grade Celsius, iar cea a apei – în grade Fahrenheit. Această conviețuire între sistemul metric și cel imperial a devenit o caracteristică unică a vieții de zi cu zi în Canada, relatează Le Monde.

De mai bine de cinci decenii, canadienii jonglează între cele două sisteme. O vizită într-un magazin de unelte, de exemplu, poate fi un adevărat puzzle pentru cei obișnuiți doar cu sistemul metric. „Singura măsurătoare pe care trebuie să o știi este doi pe patru”, spune Réjean Ouellette, un pensionar în vârstă de 75 de ani, găsit într-un magazin din estul Montrealului. Explicația este simplă: „doi pe patru” reprezintă dimensiunea standard a unei bucăți de cherestea, adică doi inchi grosime și patru inchi lățime.

Totuși, acest amestec de unități poate crea confuzie. Dimensiunile caselor sunt măsurate în metri pătrați, dar terenurile sportive folosesc yarduri, iar grosimea gheții după o ploaie înghețată este exprimată în inchi. „Am impresia că mai ales tinerii folosesc metri”, adaugă Réjean cu un zâmbet, ținând ruleta la centură.

O tragedie evitată în 1983

Confuzia dintre cele două sisteme se poate dovedi periculoasă. Un exemplu celebru este incidentul din 23 iulie 1983, când zborul 143 al Air Canada a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Manitoba. Din cauza calculării greșite a combustibilului, utilizând livre pe litru în loc de kilograme pe litru, piloții au rămas fără carburant în timpul zborului. Doar o aterizare miraculoasă a prevenit o tragedie, incidentul soldându-se cu doar zece răniți ușor.

Reforma începută în anii 70

În 1970, guvernul canadian a lansat o reformă pentru a trece țara la sistemul metric, dorind să evite izolarea față de restul lumii, care deja adoptase acest standard. În 1971, Legea privind măsurile și greutățile a fost modificată pentru a face din sistemul metric standardul oficial. Potrivit „The National Post”, autoritățile au trimis inspectori pe teren în toată țara pentru a implementa noile reguli, echipați cu rulete și recipiente de un litru.

Totuși, implementarea acestei reforme nu a fost primită cu brațele deschise de toți cetățenii. În 1979, în Ontario, conservatorii au deschis o benzinărie numită „Libertatea de a măsura”, unde combustibilul era vândut la galon în loc de litru, ca gest de sfidare față de reglementările federale. În fața rezistenței publice și a presiunii politice, guvernul federal a renunțat la conversia obligatorie în diverse sectoare în 1983.

Influența vecinului de la sud

Un alt factor care a încetinit procesul de conversie a fost influența Statelor Unite, care au rămas fidele sistemului imperial. Având în vedere legăturile economice strânse dintre cele două țări, Canada nu își permite să se distanțeze prea mult de standardele americane. „Atâta timp cât Washingtonul se agață de centimetri, galoane și mile, Ottawa va trebui să jongleze între două lumi”, explică Werner Antweiler, directorul Departamentului de Strategie și Economie a Afacerilor din cadrul Universității Columbia Britanică.

Acesta adaugă că dublarea standardelor afectează și exporturile. „Un producător canadian care exportă atât în Europa, cât și în Statele Unite trebuie să producă conform a două standarde. Acest lucru necesită reconfigurarea mașinilor și crește costurile de producție. Prin urmare, multe companii preferă să se concentreze pe piața americană, care este mai aproape și mai mare”.

Un viitor incert pentru sistemul metric

Deși conversia la sistemul metric a început acum 55 de ani, Canada rămâne prinsă între două lumi. „Atașamentul cultural față de măsurile imperiale este încă puternic, în special în Occident, care se simte mai apropiat de americani. Niciun oficial ales nu vrea să sacrifice capitalul politic pentru o reformă care nu ar câștiga niciun vot”, subliniază Antweiler.

