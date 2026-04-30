Slovacia riscă pierderea fondurilor UE din cauza reformelor controversate

Slovacia riscă să piardă miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene din cauza măsurilor controversate adoptate de actualul guvern, avertizează europarlamentarul german Daniel Freund. El a prezentat în Parlamentul European un raport care solicită activarea mecanismului de condiționalitate împotriva Slovaciei, pentru prima dată în istoria UE, relatează publicația slovacă Aktuality.sk, parte a Grupului Ringier.

Raportul elaborat de Daniel Freund, membru al grupului Verzilor, subliniază cum modificările recente din legislația penală slovacă, desființarea Biroului Procurorului Special și slăbirea Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NAKA) periclitează statul de drept. „Aceste măsuri afectează direct interesele financiare ale Uniunii Europene”, a declarat europarlamentarul german într-un interviu pentru publicația Aktuality. Documentul menționează și alte preocupări grave, precum intimidarea denunțătorilor de către poliție și presiunile exercitate asupra membrilor misiunii de control din Bratislava.

Critici dure la adresa Ungariei și avertismente pentru Uniunea Europeană

Freund a subliniat că Uniunea Europeană nu poate repeta „greșeala maghiară” de a aștepta prea mult pentru a interveni în fața derapajelor democratice. „Nu eu am ales Ungaria, ci Viktor Orbán a făcut-o cea mai coruptă țară, iar el însuși este cel mai corupt politician din Uniunea Europeană”, a explicat acesta, referindu-se la experiența sa anterioară ca șef al Transparency International Europa.

Orbán a fost criticat constant pentru blocarea inițiativelor europene și pentru încercările de a submina valorile democratice ale Uniunii. „El a fost cel mai mare dușman al Uniunii Europene în ultimii ani”, a afirmat Freund, adăugând că dreptul de veto al guvernelor populiste reprezintă un risc serios pentru securitatea și unitatea europeană.

Pericolul populismului în Slovacia

Acum, Slovacia pare să urmeze o traiectorie similară, avertizează europarlamentarul. „Ceea ce am văzut în Slovacia în ultimii ani merge într-o direcție foarte similară cu cea din Ungaria”, a spus Freund, făcând referire la tendințele de îndepărtare de principiile democratice. El și-a exprimat speranța că poporul slovac va reacționa similar cu cel maghiar, care, după 16 ani de guvernare a lui Orbán, a reușit să-și recâștige încrederea în democrație.

O Europă unită și democratică

Pentru Freund, lupta împotriva corupției și apărarea valorilor europene nu sunt doar chestiuni politice, ci și personale. „Proiectul european ne-a adus pace, prosperitate și democrație după secole de războaie între europeni”, a spus el. Din această convingere profundă, Freund continuă să militeze pentru transparență și stat de drept în toată Uniunea Europeană.

În contextul în care Slovacia riscă sancțiuni financiare dure, acest caz ar putea deveni un test decisiv pentru determinarea UE de a-și apăra valorile fundamentale. Inițiativa lui Freund este un semnal clar că politica europeană nu va tolera abateri de la normele democratice, indiferent de statul membru vizat.

